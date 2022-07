Mönchengladbach získal Japonca Itakuru z Manchestru City

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecký klub Borussia Mönchengladbach získal v sobotu japonského defenzívneho stredopoliara Ko Itakuru z Manchestru City. Dvadsaťpäťročný futbalista podpísal zmluvu do júna 2026, klub o tom informoval na svojom webe.



Itakura strávil minulú sezónu na hosťovaní v Schalke, ktorému pomohol k návratu do najvyššej súťžaže. Počas sezóny strelil štyri góly v 31 ligových zápasoch. Gladbach údajne zaplatil za prestup približne 5 miliónov eur. "Ko je mimoriadne silný bežec a takticky disciplinovaný hráč, ktorý môže hrať na rôznych pozíciách v obrane," povedal športový riaditeľ Mönchengladbachu Roland Virkus.



Itakura prešiel mládežníckym systémom japonského klubu Kawasaki Frontale a do Manchestru City prestúpil v januári 2019. Nikdy však nehral súťažný zápas v anglickej Premier League, pretože odišiel na hosťovanie do holandského Groningenu a potom do Schalke.