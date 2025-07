Mönchengladbach získal na ročné hosťovanie Tabakoviča z Hoffenheimu

Berlín 19. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach angažoval Harisa Tabakoviča z Hoffenheimu. Bosnianskeho útočníka získal na ročné hosťovanie.



Tridsaťjedenročný Tabakovič prišiel do Hoffenheimu vlani z Herthy Berlín. V uplynulej sezóne si zaň pripísal 29 štartov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil štyri góly. „Mal som skvelé rozhovory s klubom a teraz sa teším na to, že spoznám svojich spoluhráčov, trénerov a všetkých ďalších členov klubu,“ povedal o svojom príchode do Mönchengladbachu. „Haris je skúsený a nebezpečný útočník. Je to klasická deviatka – ten typ fyzickej prítomnosti v útoku, ktorá nám môže okamžite pomôcť,“ dodal riaditeľ športového tímu Borussie Roland Virkus podľa DPA.