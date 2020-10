Mondek a Jánošík v 6. kole českej ligy s gólmi znamenajúcimi body

sumáre:



Zbrojovka Brno - MFK Karviná 0:2 (0:0)



Góly: 58. Qose (z 11 m), 67. Ostrák. /P. Štepanovský hral celý zápas, D. Bariš (obaja Brno) bol na lavičke náhradníkov - CH. Herc hral do 87. min, J. Mikuš hral do 71. min, D. Guba nastúpil v 84. min, L. Hrdlička (všetci Karviná) bol na lavičke náhradníkov/





FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice 2:2 (2:1)



Góly: 11. Zahustel, 32. Škoda - 42. Čolič, 90. JÁNOŠÍK. /R. Mazáň (Mladá Boleslav) hraô ceôý zápas - L. Skovajsa hral celý zápas, L. Jánošiík nastúpil v 74. min a v 90. min strelil gól, K. Mészáros (všetci České Budějovice) bol na lavičke náhradníkov/





Slezský FC Opava - FK Teplice 2:1 (1:1)



Góly: 45. Žídek (z 11 m), 55. MONDEK - 9. Mareš. /R. Dedič hral celý zápas, K. Mondek (obaja Opava) hral do 89. min a v 55. min strelil gól/



Praha 3. októbra (TASR) - Česká futbalová liga pokračovala v sobotu zápasmi 6. kola. Slovenský krídelník Lukáš Jánošík ako striedajúci hráč zachránil gólom v 90. minúte Českým Budějoviciam bod po remíze 2:2 v Mladej Boleslavi. Gól znamenajúci tri body strelil útočník Opavy Karol Mondek, ktorého presný zásah znamenal víťazstvo nad Teplicami 2:1.