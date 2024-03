Monfils do 2. kola turnaja ATP v Miami, návrat Nišikoriho

dvojhra - 1. kolo:



Felix Auger-Aliassime (Kan.) - Adam Walton (Aus.) 7:5, 6:4, Sebastian Ofner (Rak.) - Kei Nišikori (Jap.) 6:3, 6:4, Alejandro Tabilo (Čile) - Brandon Nakashima (USA) 6:4, 3:6, 6:3, Fábián Marozsán (Maď.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:3, 6:2, Daniel Altmaier (Nem.) - Harold Mayot (Fr.) 6:2, 7:5, Laslo Djere (Srb.) - Coleman Wong (Hong Kong) 7:5, 7:6 (3), Roberto Carballes Baena (Šp.) - Aleksandar Vukic (Austr.) 7:6 (2), 6:3, Gael Monfils (Fr.) - Dušan Lajovič (Srb.) 7:6 (5), 6:4, Roman Safiullin (Rus.) - Diego Schwartzman (Arg.) 6:2, 6:4, Martin Landaluce (Šp.) - Jaume Munar (Šp.) 6:3, 1:6, 7:5, Yannick Hanfmann (Nem.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 4:6, 6:4, Roberto Bautista (Šp.) - Emilio Nava (USA) 6:3, 7:6 (4), Alexander Ševčenko (Kaz.) - Daniel Galan (Kol.) 6:7 (4), 7:6 (4), 7:5, Daniel Evans (V.Brit.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 1:6, 6:3, 6:4, Soonwoo Kwon (Kór.rep.) - Alexandre Muller (Fr.) 7:6 (3), 6:3, Alexei Popyrin (Austr.) - Facundo Diaz (Arg.) 6:2, 6:2

Miami 22. marca (TASR) - Francúzsky tenista Gael Monfils sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Miami. V 1. kole zvíťazil nad Srbom Dušanom Lajovičom 7:6 (5), 6:4.Po dlhej absencii zapríčinenej zranením sa do súťažného kolotoča vrátil Japonec Kei Nišikori, bývalý štvrtý hráč svetového rebríčka prehral v úvodnom kole s Rakúšanom Sebastianom Ofnerom 3:6, 4:6. Do 2. kola postúpil Nemec Daniel Altmaier, ktorý zdolal Francúza Harolda Mayota 6:2, 7:5. Ďalej ide aj Kanaďan Felix Auger-Aliassime po triumfe nad Adamom Waltonom z Austrálie 7:5 a 6:4.