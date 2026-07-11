< sekcia Šport
Monga prestúpil do Man City: Pre každého mladého futbalistu je to sen
Monga debutoval v Premier League za Leicester ako iba 15-ročný a napriek záujmu viacerých popredných klubov sa rozhodol prestúpiť práve k Citizens.
Autor TASR
Manchester 11. júla (TASR) - Manchester City získal talentovaného anglického futbalistu Jeremyho Mongu z Leicesteru. Anglický veľkoklub v sobotu oznámil, že so 17-ročným krídelníkom podpísal päťročnú zmluvu.
Monga debutoval v Premier League za Leicester ako iba 15-ročný a napriek záujmu viacerých popredných klubov sa rozhodol prestúpiť práve k Citizens. Za „líšky“ odohral 37 zápasov a stal sa aj najmladším hráčom v histórii klubu, ktorý nastúpil v základnej zostave. Prestupovú sumu klub nezverejnil, podľa britských médií má však hodnota transferu dosiahnuť necelých 12 miliónov eur. Kontrakt ho s klubom viaže do roku 2031.
Man City tak počas prebiehajúceho prestupového obdobia angažoval už troch Angličanov. Nový tréner Enzo Maresca pokračuje v prestavbe kádra po príchodoch brankára Piercea Charlesa a rekordnej klubovej posily Elliota Andersona.
Prvý štart v Premier League si Monga pripísal ako striedajúci hráč v druhom polčase pri prehre Leicesteru 0:3 s Newcastlom v apríli 2025 ešte pod vedením trénera Ruuda van Nistelrooya. Premiérový zápas v základnej zostave odohral v Ligovom pohári proti Huddersfieldu v auguste 2025. Anglický reprezentant do 19 rokov je zároveň tretím najmladším hráčom, ktorý nastúpil v histórii Premier League. Mladší boli iba Ethan Nwaneri a Max Dowman.
„Keď som sa dozvedel, že o mňa má Manchester City záujem, okamžite som vedel, že je to pre mňa správna voľba. Pre každého mladého futbalistu je splneným snom stať sa súčasťou takého úžasného klubu. Počas uplynulých desiatich rokov bol Manchester City najlepším klubom v Anglicku. Zároveň dal šancu aj hráčom z akadémie, ako sú Phil Foden či Nico O'Reilly, čo dokazuje, že cesta do prvého tímu existuje. Je pre mňa veľkou cťou byť tu a veľmi sa teším, že som sa stal hráčom tohto klubu,“ povedal Monga pre klubový web.
Monga debutoval v Premier League za Leicester ako iba 15-ročný a napriek záujmu viacerých popredných klubov sa rozhodol prestúpiť práve k Citizens. Za „líšky“ odohral 37 zápasov a stal sa aj najmladším hráčom v histórii klubu, ktorý nastúpil v základnej zostave. Prestupovú sumu klub nezverejnil, podľa britských médií má však hodnota transferu dosiahnuť necelých 12 miliónov eur. Kontrakt ho s klubom viaže do roku 2031.
Man City tak počas prebiehajúceho prestupového obdobia angažoval už troch Angličanov. Nový tréner Enzo Maresca pokračuje v prestavbe kádra po príchodoch brankára Piercea Charlesa a rekordnej klubovej posily Elliota Andersona.
Prvý štart v Premier League si Monga pripísal ako striedajúci hráč v druhom polčase pri prehre Leicesteru 0:3 s Newcastlom v apríli 2025 ešte pod vedením trénera Ruuda van Nistelrooya. Premiérový zápas v základnej zostave odohral v Ligovom pohári proti Huddersfieldu v auguste 2025. Anglický reprezentant do 19 rokov je zároveň tretím najmladším hráčom, ktorý nastúpil v histórii Premier League. Mladší boli iba Ethan Nwaneri a Max Dowman.
„Keď som sa dozvedel, že o mňa má Manchester City záujem, okamžite som vedel, že je to pre mňa správna voľba. Pre každého mladého futbalistu je splneným snom stať sa súčasťou takého úžasného klubu. Počas uplynulých desiatich rokov bol Manchester City najlepším klubom v Anglicku. Zároveň dal šancu aj hráčom z akadémie, ako sú Phil Foden či Nico O'Reilly, čo dokazuje, že cesta do prvého tímu existuje. Je pre mňa veľkou cťou byť tu a veľmi sa teším, že som sa stal hráčom tohto klubu,“ povedal Monga pre klubový web.