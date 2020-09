Kozák ml. skončil na lavičke Slovana Bratislava

Bratislava 4. septembra (TASR) – Tréner Ján Kozák skončil na lavičke slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava. Informovala o tom RTVS vo svojom večernom spravodajstve.



Kozák ml. sa ujal funkcie trénera Slovana vlani po vyradení tímu v 1. predkole Ligy majstrov so Sutjeskou Nikšič. Pod jeho vedením bratislavský klub postúpil do skupinovej fázy Európskej ligy a suverénnym spôsobom ovládol fortunaligový ročník 2019/2020.



Slovan sa naposledy vytrápil v Slovenskom pohári, obhajca trofeje vyhral vo štvrtkovom stretnutí 2. kola na trávniku treťoligového FK Beluša až po dráme 2:0. Predtým zvíťazil v dohrávke 5. kola Fortuna ligy v Žiline nad AS Trenčín 2:1. Úradujúci šampión zo štyroch tohtosezónnych ligových duelov zaváhal iba raz - v Zlatých Moravciach prehral 1:2. V tabuľke figuruje na druhom mieste o skóre pred MŠK Žilina, za zatiaľ stopercentným lídrom DAC Dunajská Streda zaostáva o šesť bodov a má zápas k dobru.



Z Ligy majstrov vypadli belasí po tom, ako im Európska futbalová únia skontumovala duel 1. predkola na ihrisku KÍ Klaksvík. Testy v tíme Slovana predtým odhalili prípady koronavírusu.