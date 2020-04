FORTUNA LIGA: V troch kluboch budú trénovať, v deviatich čakajú

Bratislava 24. apríla (TASR) - Väčšina klubov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže nezačala vo štvrtok so skupinovým tréningom a jeho obnovenie plánuje najskôr od budúceho týždňa. V ankete denníka Šport sa iba zástupcovia troch klubov ŠK Slovan Bratislava, MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín vyjadrili kladne k okamžitej možnosti tréningu hráčov v skupinách, ďalších deväť účastníkov Fortuna ligy zatiaľ pokračuje v individuálnej príprave.



Únia ligových klubov (ÚLK) pripravila manuál tréningového procesu, ktorý v stredu večer rozposlala jednotlivým klubom. Tie v dôsledku pandémie koronavírusu musia dodržiavať striktné pravidlá na základe odporúčania hlavného hygienika SR a manažéra zdravotnej starostlivosti Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Pavla Maloviča. "Privítali sme túto informáciu. Budeme trénovať aj v skupinách pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení a prevencie. Hráči dostali jasné pokyny, ktorými sa musia riadiť aj v súkromnom živote, aby sme minimalizovali akékoľvek riziko nákazy u nich alebo rodinných príslušníkov. Kluboví lekári sledujú aktuálnu situáciu, dávajú hráčom rôzne odporúčania a monitorujú zdravotný stav hráčov a realizačného tímu," uviedol pre klubový web športový riaditeľ ŠK Slovan Richard Trutz. Doplnil, že zahraniční hráči v kádri zostali počas pandémie v Bratislave: "Túto tému sme ani nemuseli riešiť. Hráči nás neoslovili s tým, že by chceli v tomto období vycestovať zo Slovenska, v Bratislave navyše žijú spolu s rodinami. Sú nastavení tak, že chcú dohrať ligovú súťaž."



V ďalších kluboch nechcú spustiť skupinový tréningový proces okamžite. Jedným z dôvodom je, že reštart Fortuna ligy je v nedohľadne a nemajú sa kam ponáhľať. Na vývoj situácie čakajú MŠK Žilina, FC DAC 1904 Dunajská Streda, FC Spartak Trnava, MFK Ružomberok, FC ViOn Zlaté Moravce, FK Senica, ŠKF iClinic Sereď, FC Nitra a FK Pohronie. "Zatiaľ máme informácie o sprístupnení skupinového tréningu príliš krátko. Musíme si dôkladne preštudovať manuál, ktorý nám poslala ÚLK a nejakým spôsobom ho vyhodnotiť. Dali sme si na to čas do konca tohto týždňa. Preberieme možnosti, zoznámime sa s pravidlami, ktoré musíme dodržať a podľa toho sa zariadime. Dovtedy zostávame v režime, v akom sme boli doteraz, čiže hráči budú trénovať individuálne," citovalo športového manažéra MŠK Žilina Karola Belaníka piatkové vydanie denníka Šport.



Pre klub zo Serede zasa nebude ľahké začať trénovať spoločne, keďže nemá k dispozícii legionárov. "Keď sa vrátia na Slovensko, budú si musieť nechať urobiť testy, zrejme aj zostať v karanténe. Zaoberáme sa logistickými a organizačnými detailmi. Celý tréningový proces treba zorganizovať. Musíme tiež pripraviť štadión, aby spĺňal všetky hygienické podmienky. Po skupinách by sme chceli začať trénovať od budúceho týždňa," objasnil situáciu pre denník Šport kouč ŠKF iClinic Peter Lérant.



Brány fortunaligových štadiónov sú zatvorené od 7. marca, keď sa odohralo posledné 22. kolo základnej časti. Pred nadstavbovou súťažou rozdelenou na skupinu o titul a skupinu o záchranu je na čele úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava s komfortným 10-bodovým náskokom pred MŠK Žilina. Na dne tabuľky figuruje nováčik FK Pohronie s trojbodovým mankom na predposlednú Nitru.



Slovensko registrovalo k piatkovej aktualizácii 1360 prípadov ochorenia COVID-19 a 17 úmrtí. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 2,7 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 191.000 osôb.