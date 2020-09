Dúbravka nestihne barážový zápas s Írskom

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa musí 8. októbra v semifinále baráže EURO 2020 zaobísť bez Martina Dúbravku. Brankárska jednotka laboruje so zraneným členkom a do stretnutia proti Írsku sa nestihne zotaviť.



Tridsaťjedenročný brankár Newcastlu si natrhol väz v členku a trénerovi SR Pavlovi Hapalovi chýbal už v septembrových dueloch Ligy národov.



"Mám sa podstatne lepšie ako pred dvomi-tromi týždňami. Koncom minulého týždňa som absolvoval kontrolné vyšetrenie, ktoré potvrdilo, že postihnuté miesto sa hojí dobre. Pre mňa sú to pozitívne správy, pretože sa ukázalo, že centimetrová trhlina, ktorú som mal v členku je zahojená. Tešia sa aj v klube, keďže sú to dokonca ešte lepšie prognózy, než v aké dúfali. Najmä preto, že ide o špecifické zranenie, pri ktorom sa ťažko odhaduje dĺžka pauzy," povedal Dúbravka v rozhovore pre denník Šport.



Hoci jeho rekonvalescencia pokračuje nad očakávanie, Dúbravka uviedol, že v domácom dueli proti Írsku reprezentácii nepomôže, o čom už informoval aj Hapala:



"Rozprávali sme sa spolu ešte predtým, než som absolvoval kontrolné vyšetrenie. Hoci som sa dozvedel dobré správy, s najväčšou pravdepodobnosťou mi to neumožní prísť o týždeň na Slovensko a reprezentovať. Keby sa návrat urýchlil, bolo by to priveľké riziko. Mrzí ma, že chlapcom nepomôžem, ale taká je realita."