Slováci nastúpia proti Severnému Írsku definitívne bez Hancka
Hoci ešte vo štvrtok večer zostávala nádej, že by Hancko mohol doraziť do dejiska súkromným lietadlom aj v deň zápasu, k tomuto scenáru napokon neprišlo.
Autor TASR
Belfast 10. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia v piatkovom zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2026 v Belfaste proti Severnému Írsku definitívne bez Dávida Hancka. Obranca Atletica Madrid zostal nakoniec v Španielsku pri svojej manželke Kristýne Plíškovej, ktorá v týchto hodinách očakáva narodenie ich druhého dieťaťa. Informoval o tom portál ŠPORT.sk.
