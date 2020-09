Škrtel pripustil návrat do reprezentácie, Hapal mu bude volať

Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Martin Škrtel pripustil, že by si ešte mohol obliecť reprezentačný dres. Obranca Basaksehiru sa oficiálne rozlúčil s národným tímom vlani v októbri v prípravnom stretnutí s Paraguajom (1:1), no ako uviedol pre štvrtkové vydanie denníka Šport, zvážil by návrat do reprezentácie, ak by prišiel ten správny telefonát.



Bývalého reprezentačného kapitána mrzí, že sa od jeho odchodu nenašiel v mužstve hráč, ktorý by sa zhostil úlohy lídra. "Mrzí ma, že sa toho nikto z chalanov neujal. Verím však, že tak ako za našej éry, keď sme vedeli dosahovať dobré výsledky, čaká aj toto mužstvo svetlá budúcnosť. Momentálne som však, rovnako ako ostatní fanúšikovia, sklamaný," povedal pre denník Šport Škrtel, ktorý v rozhovore zbilancoval výkony tímu Pavla Hapala v uplynulých zápasoch Ligy národov s Českom (1:3) a v Izraeli (1:1).



Tridsaťpäťročný stopér hrá stále na vrcholnej úrovni, s Basaksehirom Istanbul sa predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov, logicky sa tak núka otázka, či ho niečo nezlomí na návrat do reprezentácie: "V minulosti som povedal, že som na 99,9 percenta skončil. Aj keď som dodal, že nikdy nehovor nikdy. Mužstvo je už dlhšie pokope bezo mňa. Káder si skladá tréner a keby zavolal hráča, ktorý v reprezentácii dlhšie nebol, nemuselo by to vyjsť. Takže hovorím skôr nie ako áno." Nad ponukou na návrat do reprezentácie by však určite popremýšľal. "Ak by k niečomu takému prišlo, určite by som nad tým prinajmenšom uvažoval a mohli by sme sa porozprávať. Rozhodne mi totiž nie je ľahostajný stav mužstva. Zároveň si však myslím, že by nebolo správne do toho zasahovať," zdôraznil Škrtel.



Tréner Pavel Hapal pre denník Šport povedal, že sa plánuje so Škrtelom telefonicky spojiť: "Potrebujem sa nad tým zamyslieť. S Martinom sa skontaktujem a určite sa porozprávame. Ťažko sa mi reaguje v tejto chvíli, keďže som to bral z jeho pohľadu už ako uzavretú vec. Nikto z nášho realizačného tímu nebol iniciátor jeho konca v národnom tíme, lebo si myslíme, že má mužstvu stále čo dať. Po tejto informácii sa s nám určite skontaktujem a uvidíme, čo bude ďalej."