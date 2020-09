MŠK Žilina musí bývalému hráčovi Demirimu zaplatiť vyše 180.000 eur

Žilina 24. septembra (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina musí svojmu bývalému hráčovi Besirovi Demirimu zaplatiť odškodné vo výške viac ako 180-tisíc eur. Upozornil na to portál sportky.zoznam.sk.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nariadila Žiline povinnosť zaplatiť albánskemu hráčovi náhradu škody pre údajne neodôvodnené porušenie zmluvy. Žilinský klub po vypuknutí pandémie v marci tohto roka prešiel do likvidácie a prepustil 17 hráčov, vrátane Demiriho. Hráči mali predtým odmietnuť plošné zníženie platov. Demiri sa v tejto kauze obrátil na strešný orgán svetového futbalu.



"MŠK Žilina je povinný zaplatiť Besirovi Demirimu 180-tisíc eur ako náhradu za porušenie zmluvy bez odôvodnenia plus 5-percentný úrok. Zároveň platbu musí uskutočniť do 45 dní a dokladovať ju príslušnému orgánu FIFA. Inak slovenskému klubu hrozí zákaz registrovania nových hráčov, pokým nebude zaplatená náhrada škody," uviedol web sportky.zoznam.sk. Verdikt ešte nenadobudol právoplatnosť a prípad ešte môže okrem odvolacej disciplinárnej komisie FIFA skončiť aj na Športovom arbitrážnom súde (CAS).



Dvadsaťšesťročný Demiri od septembra tohto roka pôsobí v albánskom klube FK Kukësi. Pred účinkovaním v Žiline (od júla 2019) si rodák zo Severného Macedónska obliekal aj dresy Vardaru Skopje, FK Škendija, či ukrajinského Mariupoľu.



Na situáciu zareagoval aj sedemnásobný majster Slovenska v ére samostatnosti. "Dnes nám bolo doručené rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vo veci finančného odškodnenia Besira Demiriho, ktoré zatiaľ nie je právoplatné. Aktuálne nepoznáme presné dôvody, na základe ktorých došlo k vydaniu tohto rozhodnutia. Vyžiadali sme si preto z FIFA odôvodnenie a po jeho dôkladnom preskúmaní zvážime možnosť odvolania sa na Športový arbitrážny súd v Lausanne. Vzhľadom na vyššie uvedené, nebudeme až do právoplatného skončenia celej veci poskytovať žiadne bližšie vyjadrenia. Akékoľvek medializované informácie považujeme za predčasné a účelové," uviedol MŠK na oficiálnom webe.