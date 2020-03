Tlieskame hokejistovi: Sekera venuje bojnickej nemocnici 100-tisíc eur

Bojnice 30. marca (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Andrej Sekera sa rozhodol venovať nemocnici v Bojniciach 100-tisíc eur na boj s koronavírusom. "Pomáhať je ľudské, a keďže som vďaka hokeju zarobil nejaké peniaze, tak spolu s manželkou sme sa rozhodli pomôcť bojnickej nemocnici," uviedol pre denník Nový Čas.



"V týchto dňoch sú lekári, predavači a iní ľudia, ktorí nasadzujú vlastné životy, pre nás veľkí hrdinovia. Venujem preto 100-tisíc eur bojnickej nemocnici, aby si zadovážila pomôcky a prístroje na boj s touto pandémiou. Človek nikdy nevie, či v budúcnosti nebude potrebovať tiež pomoc týchto ľudí," poznamenal.



Sekera, ktorý pred sezónou 2019/2020 zamieril do klubu Dallas Stars, je v súčasnosti na Slovensku. Po prílete zo zámoria je v povinnej karanténe spoločne s manželkou a synom. "Prileteli sme súkromným lietadlom a to z toho dôvodu, že malý synček má iba vyše roka, takže sme ho chceli ochrániť pred možnou nákazou na bežných letiskách," prezradil pre Nový Čas. Späť v klube by sa mal hlásiť 1. mája. "Dostali sme aj individuálny tréningový plán, aby sme sa udržiavali v kondícii. Takže momentálne trénujem na chate v rámci možností, robím kľuky, zhyby či drepy a rúbem aj drevo."