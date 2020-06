Tréner Bokroš prijal ponuku Detvy

Bratislava 25. júna (TASR) – Novým trénerom slovenského hokejového tipsportligistu HC 07 Detva sa stal Ernest Bokroš, ktorý na poste vymenil Josefa Tureka. Informoval o tom Rádiožurnál RTVS.



Šesťdesiatročný Bokroš naposledy pôsobil ako tréner slovenskej reprezentácie do 20 rokov, s ktorou v roku 2015 na MS získal bronz.



„Ponúk až toľko nebolo, ale bolo z čoho vyberať. Pán Ľupták prišiel za mnou s konkrétnymi vecami a cieľmi. Je to nová výzva," povedal pre Rádiožurnál Bokroš, ktorý bol tiež asistentom Jána Filca pri zisku titulu majstrov sveta v roku 2002 v Göteborgu. Na klubovej úrovni priviedol ku majstrovským titulom Zvolen, Slovan aj Zlín. Trénoval aj České Budějovice, Vítkovice či slovenskú reprezentáciu do 18 rokov.