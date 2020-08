Vznikla nová akciovka pre slovenské kluby, Pro-Hokej v likvidácii

Bratislava 3. augusta (TASR) – Slovenské kluby hokejovej Tipsport Ligy s výnimkou Slovana Bratislava založili novú akciovú spoločnosť – Asociáciu profesionálnych hokejových klubov (APHK). Tá bude združovať účastníkov najvyššej súťaže namiesto doterajšieho Pro-Hokeja, ktorý je v likvidácii. Vo svojom pondelňajšom vydaní o tom informoval denník Šport.



Riaditeľkou novej spoločnosti je Aneta Büdiová, akcionári zvolili za predsedu predstavenstva Miroslava Kováčika, prezidenta HK Nitra. Členmi predstavenstva sú Juraj Koval (HC'05 Banská Bystrica) a Martin Burinský (HK Dukla Ingema Michalovce). V dozornej rade figurujú Ľudovít Jurinyi (HK Poprad), Róbert Ľupták (HC 07 Detva) a Gabriel Horváth (HKM Zvolen).



Spoločnosť Pro-Hokej riadila najvyššiu slovenskú súťaž do sezóny 2018/19, po nej prebrala športovú-technickú stránku Ligová rada SZĽH.



„Pro-Hokej sme dali do likvidácie zrušením spoločnosti. Likvidácia bude účinná až dňom zápisu do Obchodného registra, ale návrh je už podaný v Bratislave. Pre spoločnosť Pro-Hokej bude stanovený likvidátor. Zároveň sme vo Zvolene, ešte 22. júla, na valnom zhromaždení, založili novú akciovú spoločnosť s názvom Asociácia profesionálnych hokejových klubov. Sídlo má nateraz v Banskej Bystrici pre zjednodušenie procesov jej registrácie. Vybavili sme už živnosť a podali sme návrh na založenie APHK na Okresný súd Banská Bystrica," uviedol pre Šport prezident banskobystrického HC'05 Koval.



Akcionármi APHK sú slovenskí extraligisti okrem Slovana a bez maďarského účastníka z Miškovca. „Predpokladáme, že do novej akciovky pristúpi čoskoro aj Slovan a na schválenie nebude potrebné ani zasadnutie valného zhromaždenia APHK, odsúhlasí to predstavenstvo. HC Slovan ešte v čase zakladania APHK prechádzal transformáciou po zmene vlastníckych pomerov, takže nemohol byť od začiatku členom," uviedol Koval.



Akcionári vybrali Büdiovú ako riaditeľku APHK ešte v stredu 29. júla vo Zvolene, pričom dočasne poverený riaditeľ Pro-Hokeja Imre Valášek vtedy nemal mandát oznámiť meno víťazky výberového konania. Büdiová viedla košickú časť organizačného výboru MS 2019.