Kmeťová je tehotná a nezabojuje o Tokio

Bratislava 9. apríla (TASR) - Slovenská kajakárka Ivana Kmeťová je tehotná a nezabojuje o účasť na olympijských hrách v Tokiu. Prvého potomka s partnerom a trénerom Rastislavom Kuželom očakávajú na prelome mája a júna, do súťažného diania by sa Kmeťová chcela vrátiť ešte v tejto sezóne. Informovalo o tom piatkové vydanie denníka Šport.



"Zatiaľ mám bezproblémové tehotenstvo, cítim sa veľmi dobre. Stále v rámci možností aj trénujem. Športovú kariéru totiž ani nechcem prerušiť nadlho. Až v polovici septembra budú v Kodani majstrovstvá sveta, na ktoré sa chcem, ak všetko dobre pôjde, prebojovať. Verím, že v súvislosti s mojím materstvom nenastanú žiadne komplikácie. To je základ, aby sa z mojich myšlienok aj stala realita. Dôležité je takisto, že môj tréner je aj životný partner, všetko chápe a nie je proti," povedala 36-ročná Kmeťová pre denník Šport.