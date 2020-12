Vlhová a ďalší pretekári opúšťajú Slovenskú lyžiarsku asociáciu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ako aj ďalší členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), sa odhodlali k radikálnemu kroku. Po dlhom neriešení problémov vystúpili z asociácie. Informoval o tom web tvnoviny.sk.



"Piati zo šiestich členov predsedníctva alpských disciplín spolu so 46 športovými klubmi, ktoré v sebe združujú 1317 členov, ukončujú členstvo v SLA," uviedla na utorkovom brífingu Jana Palovičová, poverená vedením športového odvetvia alpských disciplín SLA. "Členstvo ukončuje nadpolovičná väčšina zjazdárskych klubov, ktorá predstavuje takmer 40-percent členskej základne SLA. Dlhodobé neriešenie, ignorovanie a absencia skutočne korektného zásahu činiteľov štátu nás doviedlo na okraj priepasti, do ktorej padá slovenské lyžovanie," citoval Palovičovú web tvnoviny.sk.



"To, čo sa dlhodobo deje v Slovenskej lyžiarskej asociácii, nemá so športom, ani s národom, ani asociačným aspektom nič spoločné. Môžem s plnou vážnosťou a zodpovednosťou potvrdiť slová bývalého prezidenta SLA Františka Repku, ktorý ako dôvod svojej rezignácie uviedol, že v rámci predsedníctva SLA dochádza k účelovej manipulácii s informáciami, zo strany prezidenta a viceprezidentov dochádza tiež k ovplyvňovaniu členov predsedníctva SLA, presadzovaniu ich osobných názorov a záujmov," dodala Palovičová.



"Trápim sa dvanásť rokov. Som rád, že by sa malo niečo udiať. Štát by si mal uvedomiť, že nás nemôže riešiť jeden človek a ešte k tomu Talian. Musí to skončiť. Musí začať riešiť šport, deti, juniorov," povedal Igor Vlha, otec Petry Vlhovej.