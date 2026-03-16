Ninis sa rozhodol pokračovať v kariére

.
Na snímke slovenský sánkar Jozef Ninis preteká v 1. jazde v súťaži mužov na zimných olympijských hrách v talianskom meste Cortina d'Ampezzo v sobotu 7. februára 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Po rekordnej šiestej účasti na ZOH naznačil, že táto sezóna bola s najväčšou pravdepodobnosťou jeho posledná.

Bratislava 16. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v sánkovaní Jozef Ninis sa rozhodol pokračovať v aktívnej kariére. Po rekordnej šiestej účasti na ZOH naznačil, že táto sezóna bola s najväčšou pravdepodobnosťou jeho posledná. V rozhovore pre STVR však uviedol, že chce aj naďalej súťažiť.

„Na základe posledných pekných umiestnení vrátane deviatej priečky vo finále Svetového pohára v nemeckom Altenbergu som prehodnotil svoje rozhodnutie o ukončení kariéry. Chcem pokračovať a jazdiť aj v budúcej sezóne. Robím profesionálne šport 25 rokov a je ťažké to iba tak uťať. V budúcnosti by som si seba vedel predstaviť v pozícii trénera," uviedol pre STVR 44-ročný Ninis, ktorý si 19. miestom na ZOH 2026 v Cortine d´Ampezzo vylepšil svoje olympijské maximum.
.

