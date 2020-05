Benčičová nastúpi za Slovan Bratislava v slovenskej extralige

Bratislava 21. mája (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa počas prerušenej sezóny pripravuje na Slovensku. Po uvoľnení opatrení prijatých na zamedzenie šírenia koronavírusu sa už vrátila aj na kurty. Zázemie jej poskytol Slovan Bratislava, za ktorý sa v júni predstaví v slovenskej extralige.



"Najviac sa sústredím na udržiavanie toho, čo viem. Trénujem asi štyrikrát do týždňa hodinu - hodinu a pol denne. Osobne si myslím, že tento rok sa už medzinárodné turnaje neuskutočnia," povedala 23-ročná Švajčiarka so slovenskými koreňmi vo štvrtkovom večernom spravodajstve RTVS.



Svetová osmička sa v rámci prípravy predstaví v júnovej extralige slovenských klubov. "Hráčom chýbajú zápasy, tak som len tak 'z brucha' navrhla, či by si v rámci dobrých vzťahov nechcela zahrať extraligu a ona súhlasila. Tak sme to začali riešiť a už je dopísaná na súpisku," prezradila okolnosti spolupráce Radka Zrubáková pracujúca v štruktúrach klubu Slovan Bratislava.