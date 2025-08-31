< sekcia Šport
MONITOR: Tréner Hynek skončil v Prešove
Český kormidelník vydržal na lavičke nováčika len 5 kôl.
Autor TASR
Prešov 31. augusta (TASR) - Slovenský futbalový klub Tatran Prešov ukončil spoluprácu s trénerom Jaroslavom Hynekom. Informoval o tom denník Šport i portál šport.sk. Hynek je tak prvý odvolaný tréner v tomto ročníku Niké ligy.
Český kormidelník vydržal na lavičke nováčika len 5 kôl, v sobotu prehrali jeho zverenci s Trenčínom 2:3 a v tabuľke im patrí 10. miesto s tromi bodmi za tri remízy. Hynek prišiel do Prešova v marci 2025 a priviedol ho do najvyššej súťaže.
Podľa webu denníka Šport vedenie Tatrana ešte nerozhodlo o jeho nástupcovi, údajne je v hre je 5 až 6 mien. Podľa zdroja sú medzi nimi aj Ivan Galád, či Štefan Tarkovič.
