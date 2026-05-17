Moniz je na tím hrdý, tréner Košíc hodnotí sezónu ako úspešnú
Autor TASR
Trenčín 17. mája (TASR) - Po jesennej časti futbalovej Niké ligy sa od AS Trenčín a FC Košice očakával tuhý boj o záchranu. Trenčania zimovali na 10. mieste s 18 bodmi a od poslednej Skalice ich delilo päť bodov, jedenástych Košičanov dokonca iba bod. Na jar sa však hra oboch družstiev výrazne zlepšila a Košice napokon ovládli tabuľku skupiny o udržanie sa s jednobodovým náskokom pred Trenčínom.
Napriek prehre 0:3 v Trenčíne bol po sobotňajšom zápase kormidelník Košíc Peter Černák v kontexte celého ligového ročníka spokojný. Mužstvo prebral v 15. kole, kedy sa krčilo na poslednom mieste tabuľky so siedmimi bodmi. „Neprišli sme do dobrej situácie. Chalani však ukázali charakter, kvalitu a motiváciu zachrániť ligu pre Košice. Primárny cieľ sme splnili už štyri kolá pred koncom. V Slovenskom pohári sme sa dostali až do finále. Bola to čerešnička, ktorá nevyšla úplne podľa predstáv a samozrejme nás to mrzí, no sezónu môžeme považovať za úspešnú,“ zhodnotil ročník 50-ročný lodivod FC Košice.
Podobný názor zdieľal aj obranca „vraňarov“ Sebastián Kóša, ktorý sa po svojom zimnom príchode zo Zaragozy zaradil medzi opory košickej defenzívy. „Musím sa poďakovať spoluhráčom, klubu, trénerom aj celému realizačnému tímu. Bol to pre mňa náročný polrok, pretože som sa vracal do zápasového rytmu, no dostal som dôveru a verím, že som ju svojimi výkonmi splatil. Ročník môžeme hodnotiť len pozitívne. Naše vyhliadky pred štartom jari neboli ružové, ale ukázala sa kvalita nášho tímu. Je na čom stavať a myslím si, že toto je veľmi zaujímavý prvý krok do budúcnosti,“ vyjadril sa Kóša.
Pred posledným zápasom pre Košičanov žila teoretická šanca na play off o Konferenčnú ligu, no tím sa podľa slov hlavného kouča týmto faktom nezaoberal. „Budem sa opakovať. Najprv sa to musí udiať na ihrisku, takže sme to neriešili. Keby sa nám to bolo podarilo, boli by sme pripravení. Osud to však zariadil takto. Súťaž je dlhodobá, takže z tohto pohľadu to berieme,” nechal sa počuť Černák. Futbalisti Trenčína napokon zakončili sezónu na ôsmom mieste tabuľky. „Som na môj tím hrdý. Urobili sme výrazný medzikrok k tomu, aby sme sa v budúcej sezóne vrátili ešte silnejší. Keď som sem prišiel, vládol tu chaos. Hráči však pochopili, čo sa od nich vyžaduje. Tí, ktorí to nezvládli, tím postupne opustili. Tvrdá práca je jediná cesta,“ povedal tréner AS Trenčín Ricardo Moniz.
Trenčania pritom v prvom jarnom kole utrpeli doma debakel od Podbrezovej (0:4), v nasledujúcom zápase si však pripísali cenný skalp Slovana Bratislava na jeho domácej pôde (2:0). „Zápas na Tehelnom poli všetko zlomil. Začali sme hrať defenzívnejšie a organizovanejšie. V nadstavbe sme ťahali šnúru štyroch víťazstiev, ktorá nám dodala potrebný pokoj. Rástli aj výkony jednotlivcov. Mikulaj, Pavek a Brandis sa stali osobnosťami tímu. David bol rozdielovým hráčom, keďže na jeseň nám chýbali góly. V budúcej sezóne chceme zabojovať o hornú štvorku,“ doplnil 61-ročný Holanďan. Iba čiastočnú spokojnosť však vyslovil trenčiansky obranca Jakub Holúbek. „Začiatok sezóny sme mali veľmi dobre rozbehnutý. Po prvej reprezentačnej prestávke sa však niečo pokazilo a naše výkony boli ako na hojdačke. Na jar sme sa opäť nakopli a mužstvu sa vrátila herná tvár, no prišlo to už neskoro. Mali sme šancu aj na siedme miesto, ale nepodarilo sa nám to. Myslím si, že tento rok sme z toho mohli vyťažiť viac. Bol by som šťastnejší, keby sme hrali v hornej šestke,“ povedal 35-ročný Holúbek.
Zápas proti Košiciam mal pre neho špecifickú príchuť, keďže sa v ňom lúčil s kariérou profesionálneho futbalistu. Pod Čákovým hradom bol súčasťou všetkých úspechov novodobej éry trenčianskeho futbalu. „Bol som samozrejme dojatý. Posledné dni sa mi v hlave premietajú momenty, ktoré som tu zažil. Teší ma, že som k víťazstvu prispel aj asistenciou, ktorú si niekedy vážim viac ako gól. Na svoju kariéru môžem byť hrdý,“ dodal na záver desaťnásobný slovenský reprezentant Holúbek, ktorý okrem Trenčína hrával aj v Žiline a poľskom Piaste Gliwice.
