Monoposty Cadillacu budú na domácej VC v Miami so špeciálnym dizajnom
Jazdci Valtteri Bottas a Sergio Perez budú počas víkendu nosiť aj špeciálne navrhnuté pretekárske kombinézy.
Autor TASR
New York 29. apríla (TASR) - Tím F1 Cadillac predstavil pred domácou Veľkou cenou Miami špeciálny dizajn monopostov s motívmi americkej vlajky. Na prednom krídle čierno-bieleho stroja sa nachádza 50 hviezd reprezentujúcich jednotlivé americké štáty a na zadnom krídle je okrem odtieňov červenej, bielej a modrej aj nápis „USA“.
Jazdci Valtteri Bottas a Sergio Perez budú počas víkendu nosiť aj špeciálne navrhnuté pretekárske kombinézy. „Sú to naše prvé domáce preteky. Nemôžem sa dočkať momentu, keď to diváci uvidia na vlastné oči,“ citovala agentúra DPA hlavnú obchodnú poradkyňu Cadillacu Cassidy Towrissovú. Seriál F1 sa počas víkendu vráti po zrušených veľkých cenách v Bahrajne a Saudskej Arábii. Tie boli naplánované na 12., resp. 19. apríla.
