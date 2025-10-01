< sekcia Šport
Montagliani o možnej zmene dejísk: Rozhodnutia budeme robiť my
Autor TASR
Londýn 1. októbra (TASR) - Podľa viceprezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Victora Montaglianiho bude o možnej zmene dejísk pre budúcoročné MS rozhodovať výhradne FIFA. Kanadský obchodník tak reagoval počas konferencie v Londýne na slová prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten minulý týždeň spochybnil schopnosť niektorých amerických miest zaručiť bezpečnosť a naznačil, že by sa hostiteľské mestá šampionátu ešte mohli zmeniť.
Montagliani vo svojom prejave zdôraznil silu futbalu a uviedol, že šport aktuálne stojí nad všetkými politickými debatami v USA. „Je to turnaj v réžii FIFA, podlieha pravidlám tejto organizácie a preto tieto rozhodnutia budeme robiť my. So všetkým rešpektom k terajším svetovým lídrom, futbal je väčší ako oni a prežije ich vlády a aj ich slogany,“ povedal Kanaďan, ktorý je zároveň prezidentom Futbalovej konfederácie Severnej a Strednej Ameriky a Karibskej oblasti (CONCACAF).
Ďalším možným problémom by na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku mohli byť časy výkopov. Montagliani potvrdil, že sa FIFA poučí z turnaja MS klubov, kde hráči zažívali extrémne teploty. To by znamenalo neskorší začiatok zápasov, čo by sa prejavilo najmä v európskych prenosoch. „Denne diskutujeme s európskymi vysielateľmi. Pred zverejnením rozpisu zápasov po decembrovom žrebe sa budeme snažiť zvážiť všetky možnosti,“ vyhlásil Montagliani. MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku má podľa plánu privítať 11 amerických miest - Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco a Seattle.
