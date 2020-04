Montagliani tvrdí, že v roku 2020 odohrajú málo medzištátnych duelov

Ottawa 14. apríla (TASR) - Viceprezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Victor Montagliani tvrdí, že v tomto roku sa odohrá minimum medzištátnych zápasov. Podľa slov Kanaďana sa pod to podpíšu cestovné obmedzenia spôsobené pandémiou koronavírusu i fakt, že pre jednotlivé krajiny je priorita dohrať ligové súťaže.



"Prišlo k zrušeniu zápasov naplánovaných na marec a jún, no veľký otáznik visí aj nad septembrovými, októbrovými a novembrovými termínmi. Prvoradé je zdravie a osobne si myslím, že prednosť dostanú domáce ligové súťaže. September síce figuruje v kalendári ako najbližší asociačný termín, no na základe súčasného vývoja vo svete nemá pevnú pôdu," uviedol pre agentúru AP Montagliani, ktorý je zároveň šéf konfederácie CONCACAF združujúcej krajiny severnej, strednej Ameriky a karibskej oblasti.