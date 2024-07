Montella po osemfinálovom úspechu Turecka: Nikto sa nevzdal

Lipsko 3. júla (TASR) - Podľa slov tureckého trénera Vincenza Montellu sa jeho tímu podarilo uspieť v utorkovom osemfinále ME proti Rakúsku nie len vďaka taktike a hernému plánu. Turecko v zápase v Lipsku zdolalo Rakúšanov 2:1 a vo štvrťfinále sa stretne s Holandskom. Zápas je na programe v sobotu v Berlíne o 21.00 h.



Utorkový triumf bol pre Montellu malou odplatou za marcový prípravný duel, v ktorom Rakúšania triumfovali 6:1. "Rakúsko je tím, ktorý som veľmi chcel dostať vo vyraďovacej časti turnaja. Chcel som sa zbaviť hanby, ktorú sme utrpeli v marci. Takže plne rešpektujem mužstvo nášho súpera, ich trénera, herný plán aj taktiku, ktorú na ihrisku realizovali," uviedol Montella podľa agentúry Reuters.



Turecko sa po 16-rokoch kvalifikovalo do vyraďovacej fázy turnaja. V F-skupine obsadilo druhú priečku, keď zaznamenalo dva triumfy proti Gruzínsku (3:1) a Česku (2:1) a body mu išli iba s Portugalskom (0:3). "Nikto sa nevzdal. Každý dal zo seba niečo navyše, hrali sme oduševnene. Pre trénera je známe, že takéto zápasy, ako bol tento, môže vyhrať len vtedy, ak je v mužstve duša. Mali sme vieru a presvedčenie, že vyhráme. Som veľmi hrdý na môj tím," dodal 50-ročný taliansky kouč.



Oba góly víťazov dal stopér Merih Demiral, odpovedať na ne dokázal iba striedajúci Michael Gregoritsch. Turci sa dostali do vedenia v zápase už po 57 sekundách hry, hneď z prvej akcie sa dostali k rohovému kopu, ktorý zahral nebezpečne Arda Güler. Patrick Pentz dokázal ešte ratovať na bránkovej čiare, ale Demiral z dorážky napálil loptu nekompromisne do siete. Dvadsaťšesťročný obranca sa tak postaral o druhý najrýchlejší gól ME. Rýchlejšie dokázal v celej histórii európskych šampionátov skórovať len Albánec Nedim Bajrami, ktorý sa presadil v skupinovom zápase s Talianskom (1:2) už po 23 sekundách.



Turci sa po druhý raz v zápase presadili v 60. minúte. Na center Gülera z rohu si naskočil Demiral a hlavou dal svoj druhý presný zásah. "Merih strelil dva krásne góly. Som veľmi rád, že som sa postaral o svoju prvú asistenciu, ale najdôležitejšie je dnešné víťazstvo tímu. Som rád, že som k tomuto triumfu prispel. Holandsko je, samozrejme, veľmi ťažký súper. My si však veríme a chceme postúpiť ďalej," povedal na margo triumfu Güler.



Rakúšania odpovedali o šesť minút neskôr. Po centri z rohu sklepol Stefan Posch loptu na Gregoritscha, ktorý zblízka znížil na 1:2, no zápas už nedokázali poslať do predĺženia. Turci udržali tesný náskok, aj zásluhou brankára Merta Günoka, ktorý famózne vychytal tutovku Christophera Baumgartnera v závere.



"Som veľmi, veľmi sklamaný. Nemyslím si, že sme si dnes zaslúžili prehrať. Samozrejme, stále môžeme byť hrdí na výsledok. Teraz je však veľmi ťažké vyrovnať sa s prehrou. Na ihrisku sme nechali všetko," vyjadril svoje pocity bezprostredne po zápase Gregoritsch.



Hráčom z krajiny "polmesiaca" v dueli chýbal suspendovaný kapitán Hakan Calhanoglou a obranca Samet Akaydin. Vo štvrťfinále proti Holandsku sa budú musieť zaobísť bez Orkuna Kokcua a Ismaila Yukseka. "To, že musím obmeniť tím je výhoda ale mám z toho mierne obavy. Avšak po triumfe nad Rakúskom, ktoré zvíťazilo v našej skupine, verím, že môžeme postúpiť až do finále," dodal Montella. Turci sa do štvrťfinále prebojovali po prvý raz od roku 2008. Vtedy na ME v Rakúsku a Švajčiarsku dostali až do semifinále, v ktorom podľahli Nemecku 2:3.



Rakúšania sa stali víťazmi D-skupiny s dvoma triumfami proti Holandsku (3:2) a Poľsku (3:1), o body ich pripravilo iba Francúzsko (0:1). Vyrovnali však svoj úspech z uplynulých ME 2020, kde v osemfinále prehrali s neskoršími víťazmi z Talianska (1:2 pp).