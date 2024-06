Montellov najkrajší darček k 50-ke, Hašek: Bol som nahnevaný

Dortmund/Lipsko 19. júna (TASR) - Tureckí futbalisti dali svojmu trénerovi Vincenzovi Montellovi najkrajší darček k 50. narodeninám, ktoré oslávil presne v deň zápasu s Gruzínskom. Jeho zverenci vstúpili do zápolení v F-skupine ME v Nemecku utorkovým víťazstvom 3:1 nad debutantom na šampionáte, ktorý si napriek prehre získal sympatie fanúšikov.



"Bol to zápas hodný majstrovstiev Európy. Veľmi nám pomohli naši úžasní fanúšikovia, ktorí nás podporovali aj v ťažkých chvíľach. Toto víťazstvo patrí aj im," citovala AFP slová Montellu. Víťazný gól na Vetsfálskom štadióne v Dortmunde, na ktorom mali prevahu v hľadisku tureckí priaznivci, strelil v 65. minúte stredopoliar Arda Güler. Devätnásťročný mladík z Realu Madrid potvrdil, že patrí medzi vychádzajúce hviezdy svetového futbalu. "Z víťazstva mám veľkú radosť. Dúfam, že pomôžem tímu ešte ďalšími gólmi. Nezaujímajú ma osobné úspechy, všetko podriaďujem tomu, aby sme vyhrávali ako tím a dostali sa na šampionáte čo najďalej," povedal Güler po zápase, ktorý viedol jediný mimoeurópsky hlavný rozhodca Facundo Tello z Argentíny.



Pre Montellu mal duel s Gruzínskom špeciálnu príchuť. "Hráči mi dali najkrajší darček k päťdesiatke. Veľmi som si želal, aby sme do šampionátu vstúpili víťazstvom. Vzdávam však hold tímu Gruzínska, ktoré nám cestu za ním neuľahčilo," dodal bývalý reprezentačný útočník "squadry azzurra", ktorý na klubovej úrovni zanechal najväčšiu stopu v Sampdorii Janov a AS Rím. Druhým súperom Turkov, ktorí od semifinálovej účasti na ME 2008 nepostúpili zo skupinovej fázy, budú v sobotu Portugalci.



Pre Gruzíncov, ktorých viedol ako kapitán stopér bratislavského Slovana Guram Kašia, je šampionát v Nemecku veľká škola. Každý získaný bod by pre nich znamenal úspech, proti Turkom k nemu boli blízko. "Dúfali sme v lepší vstup do turnaja, ale musím povedať, že som hrdý na mojich hráčov. Rýchlo sa učia a zlepšujú sa ako tím. Samozrejme, že prehra nikdy nikoho neteší. Smutný som bol aj z toho, že tureckí fanúšikovia bučali pri gruzínskej hymne. Myslím, že to nerobí dobrý obraz o ich krajine. Ale atmosféra na štadióne bola skvelá," konštatoval Willy Sagnol, ktorý v roku 2021 prevzal kormidlo gruzínskej reprezentácie po Vladimírovi Weissovi.



Hneď dvojica portugalských reprezentantov vytvorila nové rekordy ME. Kapitán Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý nastúpil na šiestich kontinentálnych šampionátoch a jeho spoluhráč z obrany Pepe sa stal vo veku 41 rokov, 3 mesiace a 23 dní najstarším hráčom ME. Prekonal tým rekord maďarského brankára Gábora Királyho, ktorý mal v deň svojho posledného zápasu na ME 2016 proti Belgicku 40 rokov a 86 dní. Ich tím zužitkoval hernú prevahu a proti Čechom otočil z 0:1 na 2:1. Súper otvoril skóre z jedinej strely na bránu, ktorú vyprodukoval. Jej autorom bol Lukáš Provod. Portugalci vyrovnali vďaka vlastnému gólu Robina Hranáča. V závere skóroval Diogo Jota, ale gólovej situácii predchádzal ofsajd a VAR ho neuznal. V nadstavenom čase napokon vykúpil favorita striedajúci Francisco Conceicao. Dvadsaťjedenročný útočník FC Porto prišiel na trávnik len niekoľko desiatok sekúnd predtým.



Po 24 rokoch sa tak na európskom šampionáte objavilo medzi strelcami meno Conceicaa. Na ME 2000 v Belgicku a Holandsku sa zaskvel hetrikom jeho otec Sergio do siete Nemecka. "Francisco mi v tréningovom procese ukázal, že je pripravený na veľké zápasy. Vo svojom veku je veľmi vyspelý a zrelý po osobnostnej aj hráčskej stránke. Pre trénera je radosť mať hráča jeho kvalít v tíme. Má čuch na góly a presne kvôli tomu som ho v závere poslal na trávnik. Mám veľkú radosť, že rozhodol o našom víťazstve," pochválil autora víťazného gólu tréner Roberto Martinez, ktorého zverenci prešli kvalifikáciou bez straty bodu a na finálovom turnaji majú vysoké ambície. "Po inkasovanom góle sme nepanikárili, zostali sme pokojní. Verili sme až do konca, že tento zápas vyhráme. Ukázali sme našu odolnosť a to, že sme jeden tím. Aj s pomocou striedajúcich hráčov sa nám podarilo otočiť tento zápas," citovala AFP stredopoliara Vitinhu.



Ronaldo debutoval na ME v roku 2004, následne si zahral aj na šampionátoch v rokoch 2008, 2012, 2016 a 2020, ktoré sa konali v roku 2021. V roku 2016 doviedol portugalskú reprezentáciu k historickému triumfu na ME vo Francúzsku, v ktorom jeho tím zdolal domácich 1:0 po predĺžení. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty má na konte 130 gólov v 208 reprezentačných zápasoch a rekordné sú aj jeho zápisy v počte gólov na ME (14) a odohratých zápasoch (25). "Dnes sa začína ďalšia kapitola našej histórie. Rád spomínam na svoj prvý deň v národnom tíme, ale aj na reprezentačnú cestu plnú výziev a víťazstiev. Teraz mám česť byť po boku spoluhráčov s množstvom talentu a odhodlania. Spolu sme nezastaviteľní," uviedol na sociálnej sieti X.



Česi vzdorovali favoritovi, ale bod im ušiel medzi prstami. "Nebol to ideálny výkon. Nechali sme sa zatlačiť príliš hlboko, nepodržali sme loptu. Musíme dať rýchlo hlavy hore a pripraviť sa na Gruzínsko. Hráme už v sobotu. Po góle na 2:1 som bol veľmi nahnevaný. Keď už hráte s jedným z najlepších tímov na svete 1:1 v tejto fáze zápasu, je hrozná škoda nedotiahnuť to do bodového konca. Myslím, že Portugalci si odfúkli, že majú zápas s nami za sebou. Dosť sme im to skomplikovali, bohužiaľ bez efektu," konštatoval tréner Česka Ivan Hašek.