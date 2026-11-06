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Montgomeryová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji v Čennai
Robin Montgomeryová (USA) - Maaya Rajeshwaran Revathiová (India) 6:3, 6:3.
Autor TASR,aktualizované
Čennai 6. novembra (TASR) - Indonézska tenistka Janice Tjenová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v indickom Čennai. Najvyššie nasadená hráčka zdolala vo štvrťfinále šestku „pavúka“ Polinu Kudermetovovú z Uzbekistanu v troch setoch 5:7, 6:4 a 6:2.
Medzi najlepšiu štvoricu sa prebojovala aj Američanka Robin Montgomeryová, ktorá zvíťazila nad domácou Maayou Rajeshwaran Revathiovou 6:3, 6:3. Jej semifinálovou súperkou bude práve Tjenová. Postup si vybojovala aj tretia nasadená Poľka Magda Linetteová, ktorá otočila štvrťfinálový duel s Japonkou Mai Hontamovou a triumfovala 4:6, 7:5, 6:4.
dvojhra - štvrťfinále:
Janice Tjenová (Indon.-1) - Polina Kudermetovová (Uzb.-6) 5:7, 6:4, 6:2, Robin Montgomeryová (USA) - Maaya Rajeshwaran Revathiová (India) 6:3, 6:3, Magda Linetteová (Poľ.-3) - Mai Hontamová (Jap.) 4:6, 7:5, 6:4
Medzi najlepšiu štvoricu sa prebojovala aj Američanka Robin Montgomeryová, ktorá zvíťazila nad domácou Maayou Rajeshwaran Revathiovou 6:3, 6:3. Jej semifinálovou súperkou bude práve Tjenová. Postup si vybojovala aj tretia nasadená Poľka Magda Linetteová, ktorá otočila štvrťfinálový duel s Japonkou Mai Hontamovou a triumfovala 4:6, 7:5, 6:4.
dvojhra - štvrťfinále:
Janice Tjenová (Indon.-1) - Polina Kudermetovová (Uzb.-6) 5:7, 6:4, 6:2, Robin Montgomeryová (USA) - Maaya Rajeshwaran Revathiová (India) 6:3, 6:3, Magda Linetteová (Poľ.-3) - Mai Hontamová (Jap.) 4:6, 7:5, 6:4