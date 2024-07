Montour podpísal sedemročný kontrakt so Seattlom

New York 1. júla (TASR) - Hokejový klub NHL Seattle Kraken získal po otvorení trhu s voľnými hráčmi dve výrazné posily. Po kanadskom obrancovi Brandonovi Montourovi podpísal zmluvu aj s útočníkom Chandlerom Stephensonom. Informáciu priniesol web TSN.



Montour po účinkovaní v tíme úradujúceho šampióna Florida Panthers podpísal kontrakt na sedem rokov v hodnote 50 miliónov dolárov so Seattlom Kraken. Ročne tak zarobí 7,143 milióna USD. Tridsaťročný Montour pomohol "panterom" k zisku ich prvého Stanleyho pohára v klubovej histórii. V 66 zápasoch základnej časti mal bilanciu 8+25, v 24 dueloch play off pridal tri góly a osem asistencií.



Stephenson sa dohodol s Kraken rovnako na sedemročnom kontrakte na 43,75 milióna dolárov. Tridsaťročný center mal v minulej sezóne 51 bodov (16+35) v 75 zápasoch, vo vyraďovacej časti pridal sedem stretnutí a zaznamenal jednu asistenciu. V ročníku 2022/23 pomohol Golden Knights k zisku Stanleyho pohára. Bol to pre neho druhý triumf v profilige, predtým (2017/18) sa tešil s Washingtonom.