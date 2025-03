Montour rozhodol o triumfe najrýchlejším gólom v histórii predĺžení

Seattle 13. marca (TASR) - Kanadský hokejový obranca Brandon Montour strelil najrýchlejší gól v predĺžení v histórii NHL. V nočnom zápase proti Montrealu rozhodol o triumfe Kraken 5:4 už po 4 sekundách štvrtej časti, keď sa dostal do brejku, v ktorom prekonal českého brankára Jakuba Dobeša. Zároveň išlo o vyrovnanie rekordu v najrýchlejšom góle od začiatku akejkoľvek tretiny.



Montour v predĺžení dokonal obrat po tom, čo Seattle prehrával v tretej tretine 2:4, keď dva góly hostí strelil Juraj Slafkovský. Práve Montour mal zásadný podiel na otočke, keď asistoval pri góloch na 3:4 aj 4:4. V predĺžení, ktoré sa hralo v tradičnom formáte troch proti trom, sa postavil na pravé krídlo. Stredný útočník Chandler Stephenson vyhral "čisté" buly, po ktorom posunul puk práve na pravé krídlo, na ktorom Montour unikol obrancovi Laneovi Hutsonovi a prekonal Dobeša. "Bol to Chandlerov nápad, ak mám byť úprimný. Iba som mu povedal, aby zostal vzadu pre prípad, že by vznikol protiútok. Videl som, že vyhral buly a tak sme išli do toho podľa plánu. Bolo skvelé vidieť, ako to zafungovalo," povedal Montour podľa nhl.com.



Gól v 4. sekunde ktorejkoľvek časti hry znamená vyrovnanie rekordného zápisu. V minulosti sa to podarilo aj Claudeovi Provostovi (v roku 1957), Denisovi Savardovi (1986) a Jamesovi Van Riemsdykovi (2014).



Pre Montoura to bol štvrtý bod v zápase (2+2). Vyrovnal tým klubový rekord obrancu Kraken, ktorý 29. októbra 2024 vytvoril práve Montour. Zároveň sa stal tretím obrancom v prebiehajúcej sezóne NHL, ktorý mal viacero zápasov so štyrmi bodmi. Okrem neho mali viac takýchto zápasov aj Zach Werenski z Columbusu a Rasmus Dahlin z Buffala. Montour strelil v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 už 14 presných zásahov, čím vyrovnal gólový rekord obrancu vo štvoročnej histórii Kraken. V ročníku 2022/2024 ho stanovil Vince Dunn. Montour štvorbodovým večerom potvrdil, že sa mu v tejto sezóne proti Canadiens darí. V prvom vzájomnom zápase si pripísal štyri body, keď k hetriku pridal asistenciu. "Je to len o strieľaní pukov, nič viac. Chlapci ma našli v správnych miestach a boli sme efektívni," konštatoval Montour.