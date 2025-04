Montpellier odvolal trénera Gasseta, klub je na chvoste Ligue 1

Montpellier 7. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový klub Montpellier ukončil v pondelok spoluprácu s trénerom Jean-Louisom Gassetom. Skúsený 71-ročný kouč vydržal vo funkcii len päť mesiacov. Dôvodom odchodu je séria deviatich prehier v rade, ktoré dostali tím na posledné miesto tabuľky Ligue 1.



Rozhodnutie o ukončení pôsobenia bolo prijaté po vzájomnej dohode. Do konca sezóny zostáva šesť kôl a Montpellier zaostáva o osem bodov za predposledným Saint-Étienne, o jedenásť za Reims a na pásmo zostupu má manko 12 bodov. Gasset ešte pred nedeľňajším zápasom, v ktorom Montpellier prehral s Le Havre 0:2, pripustil, že nie je isté, či dokončí sezónu.



„Musíme prestať dúfať. Je koniec. Sme slabí, neskórujeme a po dvoch minútach hry inkasujeme smiešne góly. Nehráme dobre a nepatríme do Ligue 1,“ citovala ho AFP. Kouč prevzal mužstvo 22. októbra po odvolaní Michela Der Zakariana. Vrátil sa tak do klubu, kde strávil väčšinu svojej hráčskej kariéry a začínal aj ako tréner. Predtým pôsobil ako kormidelník reprezentácie Pobrežia Slonoviny a minulú sezónu viedol Olympique Marseille ako dočasný kouč.