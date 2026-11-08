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Montreal aj so Slafkovským uspel v derby na ľade Toronta 4:2
Montreal zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a siedme z uplynulých ôsmich stretnutí.
Autor TASR
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New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu v NHL na ľade Toronta 4:2. V najväčšom kanadskom derby sa v drese hostí predstavil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal.
Montreal zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a siedme z uplynulých ôsmich stretnutí. V tabuľke Východnej konferencie mu patrí 3. priečka s mankom päť bodov na lídra ligy Carolinu, pričom odohral o dve stretnutia menej. Zo Slovákov sa z víťazstva tešil Martin Fehérváry z Washingtonu po triumfe nad Floridou 4:3 a aj ďalší obranca Erik Černák z Tampy Bay po výhre v Minnesote 4:3 po predĺžení. Prehru si pripísal iba Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktoré neuspelo v Nashville 1:3.
Montreal zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a siedme z uplynulých ôsmich stretnutí. V tabuľke Východnej konferencie mu patrí 3. priečka s mankom päť bodov na lídra ligy Carolinu, pričom odohral o dve stretnutia menej. Zo Slovákov sa z víťazstva tešil Martin Fehérváry z Washingtonu po triumfe nad Floridou 4:3 a aj ďalší obranca Erik Černák z Tampy Bay po výhre v Minnesote 4:3 po predĺžení. Prehru si pripísal iba Dalibor Dvorský zo St. Louis, ktoré neuspelo v Nashville 1:3.
NHL - výsledky:
Washington - Florida 4:3, Nashville - St. Louis 3:1, Seattle - New York Rangers 3:4, New York Islanders - New Jersey 4:5 pp, Ottawa - Utah 4:2, Toronto - Montreal 2:4, Carolina - Chicago 9:2, Dallas - San Jose 4:3, Minnesota - Tampa Bay 3:4 pp, Colorado - Detroit 4:0, Los Angeles - Pittsburgh 2:5, Edmonton - Vancouver 4:2
Washington - Florida 4:3, Nashville - St. Louis 3:1, Seattle - New York Rangers 3:4, New York Islanders - New Jersey 4:5 pp, Ottawa - Utah 4:2, Toronto - Montreal 2:4, Carolina - Chicago 9:2, Dallas - San Jose 4:3, Minnesota - Tampa Bay 3:4 pp, Colorado - Detroit 4:0, Los Angeles - Pittsburgh 2:5, Edmonton - Vancouver 4:2