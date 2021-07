Montreal angažoval víťaza Stanleyho pohára Savarda

New York 28. júla (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens podpísal štvorročný kontrakt v hodnote 14 miliónov dolárov s obrancom Davidom Savardom, ktorý sa v minulej sezóne NHL v drese Tampy Bay Lightning tešil zo zisku Stanleyho pohára. Okrem neho sa dohodol ročnej zmluve na 950.000 dolárov s útočníkom Cedricom Paquetteom.



Tridsaťročný Savard prišiel do Tampy v priebehu minulej sezóny z Columbusu Blue Jackets. Celkovo nastúpil na 54 zápasov základnej časti a nazbieral v nich šesť bodov (1+5), všetky v drese Columbusu. V 20 zápasoch play off si v drese Lightning pripísal päť asistencií.



Aj Paquette získal s "Bolts" Stanley Cup, ale ešte v sezóne 2019/2020. V uplynulom ročníku si obliekal dresy Ottawy Senators a Caroliny Hurricanes.