< sekcia Šport
Montreal Canadiens a Ottawa Senators zrealizovali výmenu troch hráčov
Autor TASR
Montreal 13. marca (TASR) - Kluby zámorskej NHL Montreal Canadiens a Ottawa Senators zrealizovali výmenu troch hráčov. Montreal získal brankára Huntera Sheparda a útočníka Jakea Chiassona výmenou za útočníka Rileyho Kidneyho. Všetci traja odohrali doterajšie kariéry prevažne v nižších súťažiach. Skúsenosti z NHL má iba 30-ročný Shepard, ktorý nastúpil v šiestich zápasoch.
Canadiens zároveň informovali, že podpísali dvojročnú nováčikovskú zmluvu s obrancom Lukom Mittelstadtom. Klub ho draftoval v roku 2023 v 7. kole zo 197. miesta. Za sebou má štyri sezóny v univerzitnej súťaži NCAA, v ktorej obliekal dres Minnesotskej univerzity. Po podpise novej zmluvy by mal nastupovať v drese Lavalu v AHL.
