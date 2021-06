Montreal smerujú do finále, Islanders vyrovnali sériu s Bostonom

výsledky:

1. kolo play off

semifinále Severnej divízie



Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:3

/výsledok série: 3:4/



2. kolo play off

finále Východnej divízie



Boston Bruins - New York Islanders 3:4 pp

/stav série: 1:1/

New York 1. júna (TASR) - Hokejisti Montrealu postúpili do 2. kola play off NHL. V siedmom zápase semifinále Severnej divízie triumfovali na ľade Toronta 3:1 a v sérii uspeli 4:3. Slovenský útočník Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Canadiens. V druhom dueli finále Východnej divízie New York Islanders zdolali domáci Boston 4:3 po predĺžení a vyrovnali sériu na 1:1.Montrealu sa podarilo otočiť vývoj série, keď prehrával už 1:3. Oba tímy sa stretli v siedmom zápase druhýkrát v histórii, predtým ešte v roku 1964 uspelo v semifinále Toronto. Canadiens podržal v rozhodujúcom zápase brankár Carey Price, ktorý predviedol 30 zákrokov. Hostia otvorili skóre v úvode druhej tretiny vďaka Brendanovi Gallagherovi, ešte pred prestávkou sa presadil aj Corey Perry a v 58. minúte pridal tretí zásah Tyler Toffoli, v závere už iba skorigoval William Nylander. Montreal sa vo divíznom finále stretne s Winnipegom.Boston v druhom vystúpení finále Východnej divízie prehrával po druhej tretine 1:3, no potom sa v priebehu piatich minút presadili Patrice Bergeron a Brad Marchand, ktorí vrátili "medveďom" nádej. V predĺžení však rozhodol Casey Cizikas. V zostave Bruins chýbal brankár Jaroslav Halák, pred ktorým dostali opäť prednosť Tuukka Rask a Jeremy Swayman.