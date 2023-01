Slafkovský nebodoval už 13 zápasov, Stamkos krok od 500-gólovej méty

NHL - sumáre:



Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)



Góly: 15. Kuraly (Olivier, Bayreuther), 56. Gaudreau (Laine, Boqvist) – 3. Pesce (Teräväinen, Kotjaniemi), 11. Burns (Jarvis, Slavin), 36. Chatfield (Fast), 49. Pesce (Aho), 55. Slavin (Aho), 57. Jarvis (Noesen, Kotkaniemi). Brankári: Korpisalo - Andersen, strely na bránku: 23:41







New York Rangers – Dallas Stars 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 60. Miller (Trocheck, Fox), 62. Fox (Panarin, Zibanejad) – 38. Seguin (Marchment, Gurjanov). Brankári: Šesťorkin - Oettinger, strely na bránku: 31:25







Montreal Canadiens – Nashville Predators 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Góly: 14. Evans (Savard, Edmundson), 16. Dach (Ylönen, Drouin), 31. Caufield (Suzuki, Drouin), 47. Caufield (Dach, Drouin) – 11. Niederreiter (Josi), 21. Forsberg (Duchene, Pärssinen), 59. Pärssinen (Ekholm, Glass). Brankári: Montembeault - Askarov, strely na bránku: 35:42







Boston Bruins – Seattle Kraken 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 8. Tanev (Sprong), 40. Tolvanen (Bjorkstrand, Gourde), 59. Schwartz (Dunn, Larsson). Brankári: Ullmark - Jones, strely na bránku: 27:31







Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 9. Raymond (Larkin), 24. Fabbri (Berggren, Kubalík), 59. Chiarot (Raymond, Larkin), 60. Seider (Walman, Raymond) – 27. Sandin (Tavares, Liljegren), Brankári: Husso - Samsonov, strely na bránku: 23:33







Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)



Góly: 15. Perry (Sergačjov, Colton), 22. Killorn (Perbix, Hagel), 36. Kučerov (Stamkos, Point), 40. Hagel (Killorn, Perbix), 46. Stamkos (Point, Kučerov) – 5. Garland (Horvat, Schenn), 26. Miller (Hughes, Delia), 55. Hughes (Pettersson, Kuzmenko), 58. Pettersson (Hughes, Miller). Brankári: Vasilevskij - Delia, strely na bránku: 35:40







Buffalo Sabres – Winnipeg Jets 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Góly: 33. Olofsson (Mittelstadt, Jokiharju), 43. Jost (Olofsson, Dahlin) – 7. Samberg (Schmidt), 35. Morrissey (Ehlers, DeMelo), 48. Connor (Ehlers), 60. Kuhlman (Connor, Dillon). Brankári: Luukkonen - Hellebuyck, strely na bránku: 41:27







New York Islanders – Minnesota Wild 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Góly: 17. Mayfield (Martin, Romanov) – 51. Gaudreau (Eriksson Ek), 53. Steel (Zuccarello, Kaprizov), 59. Kaprizov (Zuccarello, Merrill). Brankári: Sorokin - Gustavsson, strely na bránku: 20:36







St. Louis Blues – Calgary Flames 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)



Góly: 41. Neighbours (Acciari, Barbašev) – 36. Duehr (Kadri, Lewis), 51. Dube (Lindholm, Toffoli), 57. Coleman, 57. Dube (Lindholm, Toffoli). Brankári: Greiss - Vladař, strely na bránku: 26:40







Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 4. Lafferty (Blackwell), 23. Athanasiou (Phillips, Mrázek), 48. Raddysh (Johnson, Toews) – 12. Rodrigues (MacKinnon), 32. Makar (Rantanen, MacKinnon). Brankári: Mrázek - Francouz, strely na bránku: 30:33







Arizona Coyotes – Ottawa Senators 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)



Góly: 29. Guenther (Fischer, Välimäki), 44. Crouse (Bjugstad, Guenther), 58. Hayton (Ritchie, Schmaltz) – 8. Tkachuk (DeBrincat), 15. Brassard (Giroux, Sanderson), 38. DeBrincat, 50. Kastelic (Sanderson), 60. Zub (Holden, Giroux). Brankári: Vejmelka - Forsberg, strely na bránku: 29:47







Vegas Golden Knights – Florida Panthers 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)



Góly: 25. Roy (Kolesar), 49. Eichel (Korczak), 58. Carrier (Kolesar), 59. Karlsson – 3. Cousins (Ekblad, Luostarinen), 33. Reinhart (Tkachuk, Barkov). Brankári: Hill - Bobrovskij, strely na bránku: 33:39







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:03 0 0 0 -2 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 19:22 0 0 0 -3 1 0



Adam Ružička (Calgary) 10:36 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty

New York 13. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v noci na piatok v NHL doma nad tímom Nashville Predators 4:3. V ich drese sa do kanadského bodovania nezapísal slovenský útočník Juraj Slafkovský. Sériu bez bodu natiahol na 13 zápasov v rade. Nebodovali ani Adam Ružička za Calgary a Erik Černák za Tampu, rovnako sa však tešili z víťazstiev. Kapitán Tampy Steven Stamkos dosiahol v dueli s Vancouverom (5:4) svoj 499. gól v základnej časti profiligy.Slafkovský ako najvyššie draftovaný hráč uplynulého roka strávil na ľade 16:03 min, čo je jeho osobné maximum. Nastúpil v treťom útoku spoločne s Christianom Dvorakom a Joshom Andersonom, mal dve strely, tri "hity" a pripísal si dva mínusové body. Naposledy si bod za asistenciu pripísal ešte 15. decembra proti Ottawe. Montrealu patrí vo Východnej konferencii predposledná 15. priečka. K triumfu ho potiahol Cole Caufield, ktorý dal dva góly v presilovke. "uviedol Caufield.Kirby Dach pridal za Montreal gól a asistenciu, Jonathan Drouin tri asistencie a brankár Sam Montembeault predviedol 39 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Jaroslav Aksarov absolvoval za Nashville svoj debut v NHL a vykryl 31 striel súpera. Rusa, ktorého draftovali v roku 2020 v prvom kole, povolali do prvého tímu z farmy v Milwaukee, keďže Kevin Lankinen ochorel.povedal kouč "predátorov" John Hynes.Útočník Adam Ružička bol pri víťazstve Calgary na ľade St. Louis 4:1. Vo štvrtom útoku odohral 10:36 min s jednou strelou na bránku a jedným "hitom". Hostia definitívne rozhodli tromi gólmi v záverečnej tretine, dva z nich dal Dillon Dube. Český brankár Dan Vladař inkasoval iba raz z 26 striel. Walker Duehr strelil svoj prvý gól v NHL a dostal ním v druhej tretine Calgary do vedenia 1:0.povedal po zápase pre zámorské médiá Duehr, ktorý odohral iba svoj tretí duel v profilige. Stal sa prvým hráčom narodeným v Južnej Dakote s presným zásahom v NHL.povedal o ňom tréner Calgary Darryl Sutter.Z úspechu sa mohol tešiť aj obranca Erik Černák, Tampa Bay doma zdolala Vancouver 5:4 a vyhrala deviaty duel za sebou na svojom štadióne. Stamkos dal svoj 499. gól v tretej tretine pri presilovke piatich proti trom a je blízko k tomu, aby sa stal 47. hráčom v histórii s 500-gólovou métou v lige. Ku gólu pridal aj asistenciu, celkovo mal až sedem striel na bránku. Míľnik môže dosiahnuť už v sobotu v dueli proti St. Louis. "povedal Stamkos. Domácich v závere viacerým kľúčovými zákrokmi podržal brankár Andrej Vasilevskij, ktorý zneškodnil 36 striel. Černák si počas 19:22 min na ľade pripísal až tri mínusové body a päť bodyčekov, najviac z tímu. Hosťom nepomohli ani tri body (1+2) Quinna Hughesa.hneval sa Hughes, ktorý dosiahol svoj 200. bod v NHL a na túto métu sa dostal najrýchlejšie zo všetkých obrancov v histórii Vancouveru (242 zápasov).Vedúci tím ligy Boston podľahol Seattlu 0:3 a zaznamenal vôbec prvú prehru v riadnom čase na domácom ľade v sezóne. Úspešná séria s aspoň jedným bodom trvala spolu 22 zápasov. Martin Jones si pripísal tretie čisté konto v sezóne s 27 zákrokmi a pomohol Seattlu vyrovnať klubový rekord - sedem víťazstiev za sebou.tešil sa Jones. Boston vyšiel premiérovo v ročníku strelecky naprázdno a nebodoval prvýkrát po 14 stretnutiach.sťažoval sa tréner domácich Jim Montgomery.Dallas prišiel o víťazstvo na ľade New Yorku Rangers iba dve desatiny sekundy pred koncom tretej tretiny, keď na 1:1 vyrovnal K’Andre Miller. Ďalší obranca domácich Adam Fox potom v 76. sekunde predĺženia rozhodol o triumfe 2:1. Prispel k tomu aj brankár Igor Šesťorkin s 24 zákrokmi, prekonal ho iba Tyler Seguin v presilovke. Na striedačke mu kryl chrbát Jaroslav Halák.Detroit po takmer štyroch rokoch opäť pokoril Toronto, keď doma uspel 4:1. Lucas Raymond k tomu prispel gólom a dvoma asistenciami. "Červené krídla" predtým naposledy tohto súpera zdolali 1. februára 2019. Tretie víťazstvo za sebou si pripísal najhorší tím Západnej konferencie Chicago, ktorý zdolal obhajcu titulu Colorado 3:2. Brankár Petr Mrázek k tomu pomohol 31 zákrokmi. Šnúru štyroch prehier zastavila Carolina, na ľade Columbusu vyhrala 6:2. Dvoma gólmi sa blysol Brett Pesce. Arizona prehrala siedmykrát za sebou, doma podľahla Ottawe 3:5. V drese hostí si po dva body za gól a asistenciu pripísali Brady Tkachuk i Alex DeBrincat.