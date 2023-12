Montreal nestačil na Carolinu, Slafkovský si pripísal dve mínusky

NHL - výsledky:



New York 29. decembra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v piatkovom stretnutí zámorskej NHL na ľade Caroliny 3:5. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v ich drese do kanadského bodovania nezapísal.Najvyššie draftovaný hráč roku 2022 odohral 20:04 minút a pripísal si dva mínusové body. V závere tretej tretiny odišiel po zákroku Stefana Noesena do šatne a na ľad sa už nevrátil. V stretnutí sa zaskvel ruský útočník Andrej Svečnikov, ktorý dal tri góly, o zvyšné dva víťazov sa postaral Jesper Fast. Sebastian Aho zaznamenal štyri asistencie. Carolina má vo Východnej konferencii piatu najlepšiu bilanciu, Montreal je na 13. priečke.Líder Západnej konferencie Vancouver prehral doma s Philadelphiou 1:4 a bodovo sa na neho dotiahli hráči Vegas. Golden Knights zdolali Los Angeles 3:2 a ukončili sériu štyroch prehier.