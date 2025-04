Montreal nestačil na Chicago 3:4 pp a sn, Slafkovský s gólom

NHL - výsledky:



Vancouver - San Jose 2:1, Nashville - Utah 3:7, Detroit - Dallas 6:4, Florida - NY Rangers 3:5, Montreal - Chicago 3:4 pp a sn /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+0/, Edmonton - Los Angeles 0:5







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey, Ottawa



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles, Edmonton







isté dvojice v 1. kole play off



Východná konferencie: Carolina - New Jersey



Západná konferencia: Dallas - Colorado, Los Angeles - Edmonton

New York 15. apríla (TASR) - Hokejisti Chicaga Blackhawks vyhrali v noci na utorok v zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 4:3 pp a sn. Vyrovnanie na 3:3 a predĺženie zariadil domácim slovenský útočník Juraj Slafkovský. Jeho tím však nevyužil možnosť zaistiť si miestenku v play off, keď v nájazdoch skóroval ako jediný hosťujúci Frank Nazar.Slafkovský skóroval v 58. minúte počas presilovej hry, zaznamenal osemnásty gól v sezóne a vyrovnal svoje vlaňajšie maximum v počte kanadských bodov (50). Proti Chicagu tečoval strelu Colea Caufielda, puk išiel do tyče a následne sa odrazil od korčule brankára Arvida Söderbloma. Slafkovský strávil na ľade dokopy 20:51 minúty, trikrát vystrelil na bránku a pripísal si po dva bloky a hity.