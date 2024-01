Montreal nestačil štvrtýkrát v rade na Boston,na jeho ľade prehral 4:9

NHL - výsledky:



Buffalo - Tampa Bay 1:3,

Philadelphia - Colorado 4:7,

Arizona - Nashville 3:2,

Ottawa - Winnipeg 1:2 pp,

Boston - Montreal 9:4 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+1/,

New Jersey - Dallas 2:6,

Vancouver - Toronto 6:4,

St. Louis - Washington 3:0,

Calgary - Edmonton 1:3,

San Jose - Anaheim 5:3,

Vegas - Pittsburgh 3:2,

Los Angeles - NY Rangers 2:1

New York 21. januára (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v noci na nedeľu asistenciu za Montreal, ktorý prehral v zápase zámorskej NHL na ľade Bostonu 4:9. Za domácich si pripísal hetrik Danton Heinen a to isté sa podarilo aj Loganovi O'Connorovi z Colorada. To vyhralo vo Philadelphii 7:4. V akcii boli okrem Slafkovského ďalší traja Slováci, z ktorých nikto nebodoval.Heinen bol vo štvrtom útoku a dosiahol prvý hetrik v kariére. Prispel tak víťazstvu, ktoré bolo pre jeho tím štvrté za sebou vo vzájomnom zápase s Montrealom. Bruins zároveň predĺžili sériu bodovaných stretnutí na osem. Úvodný gól zápasu vsietil za hostí Cole Caufield a skóroval v piatom dueli v rade. Práve jemu asistoval Slafkovský a získal tak 18. kanadský bod v prebiehajúcej sezóne (6+12). Okrem toho mal tri mínusové body, dve strely na bránku, štyri hity a na ľade strávil 20:06 minúty.Hetrik vo Philadelphii bol premiérový aj pre O'Connora. Štyrmi bodmi sa zaskvel jeho spoluhráč Nathan MacKinnon, ktorý strelil dva góly, mal aj dve asistencie a bodoval v jedenástom stretnutí v rade. V domácom drese nazbieral tri body (1+2) Cam Atkinson. Philadelphia prišla o päťzápasovú víťaznú sériu.New Jersey v zostave s ďalším Slovákom Šimonom Nemcom prehralo s Dallasom 2:6. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Roope Hintz, jeho spoluhráč Wyatt Johnston mal bilanciu 1+1 a tím podržal aj brankár Scott Wedgewood. Pripísal si 29 úspešných zákrokov, ktoré mu priniesli 93,5-percentnú úspešnosť. Nemec mal dve mínusky i bloky, v prostrednom dejstve dostal dvojminútový trest za držanie a na ľade strávil 19:09 minúty.Jeho krajan Martin Fehérváry zaznamenal s Washingtonom prehru 0:3 na ľade St. Louis. Domáci tím si pred zápasom uctil troch nových členov klubovej siene slávy vrátane zosnulého Slováka Pavla Demitru. Ich brankár Jordan Binnington sa blysol 18 zákrokmi a jeho spoluhráč Robert Thomas asistoval pri dvoch góloch vrátane víťazného. Blues tak ukončili trojzápasovú sériu prehier. Fehérváry obdržal jeden dvojminútový trest na konci úvodného dejstva za nešportové správanie. Mal aj jednu strelu na bránku, jeden hit a ice time 19:25 minúty. Práve bodyček odštartoval šarvátku, účasťou v ktorej si vyslúžil dve trestné minúty.Calgary v zostave s Adamom Ružičkom prehralo s Edmontonom 1:3. Víťazný gól strelil v 42. minúte Sam Gagner, pričom jeho hviezdni spoluhráči Connor McDavid a Leon Draisaitl nebodovali. Kapitán tímu tak prišiel o 12-zápasovú sériu s bodovým zápasom, naposledy vyšiel naprázdno pred vyše mesiacom na ľade New Yorku Islanders (1:3). Jeho nemecký spoluhráč sa nezapísal do štatistík produktivity v rovnakom období len štvrtýkrát. Ružička mal dve trestné minúty hneď na začiatku duelu za nedovolené bránenie. Na ľade bol 6:03 minúty, čo je preňho druhý najkratší ice time v tejto sezóne. Jeho krajan Martin Pospíšil nehral v dôsledku zranenia v hornej časti tela, ktoré utrpel v noci na piatok v dueli s Torontom (3:4).