Montreal podľahol Vegas 1:2 pp, stav semifinálovej série je 2:2

semifinále play off NHL - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:



Montreal - Vegas 1:2 pp

/stav série: 2:2/

New York 21. júna (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na pondelok vo štvrtom súboji semifinále play off NHL s Vegas Golden Knights 1:2 po predĺžení. Stav série je vyrovnaný 2:2, piaty duel je na programe v noci na stredu na ľade Vegas.Hostí podržal švédsky brankár Robin Lehner, ktorý zlikvidoval 27 striel hráčov súpera. Prekonal ho iba Paul Byron v 39. minúte. Vegas otočili skóre, v 51. minúte sa o vyrovnanie postaral Brayden McNabb a v 78. sekunde predĺženia rozhodol Nicolas Roy.Slovenský krídelník Tomáš Tatar sa opäť nezmestil do zostavy "Habs".