Montreal podpísal nováčikovský kontrakt s päťkou draftu Reinbacherom

Montreal 5. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens si zmluvne zaviazal piateho hráča uplynulého draftu Davida Reinbachera. Štandardný trojročný nováčikovský kontrakt mu na profiligovej úrovni ročne vynesie 950-tisíc dolárov.



Reinbacher sa stal najvyššie draftovaným rakúskym obrancom v NHL a zároveň vyrovnal národné maximum Thomasa Vaneka spred 20 rokov, ktorého si Buffalo takisto vybralo z 5. miesta. Jeho meno rezonovalo po drafte aj v súvislosti s bývalým brankárom Canadiens Carey Priceom, ktorý mal na drafte vysloviť Reinbacherovo meno, no nedokázal si naň spomenúť a situáciu musel zachrániť generálny manažér klubu Kent Hughes.



Osemnásťročný obranca má za sebou sezónu vo švajčiarskom Klotene, za ktorý odohral v ročníku 2022/2023 celkovo 49 duelov so ziskom 24 kanadských bodov (4+20). V uplynulom ročníku reprezentoval Rakúsko na MS hráčov do 20 rokov a aj na MS v Tampere.