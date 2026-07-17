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Montreal podpísal s Dachom ročný kontrakt

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Montreal získal Dacha z Chicaga Blackhawks v júli 2022 výmenou za dve voľby v drafte.

Autor TASR
Montreal 17. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens podpísal s Kirbym Dachom novú ročnú zmluvu v hodnote 3,6 milióna amerických dolárov. Obe strany sa tak vyhli arbitrážnemu konaniu.

Dvadsaťpäťročný center odohral v uplynulej sezóne za Montreal 37 zápasov základnej časti, v ktorých strelil osem gólov a nazbieral 15 bodov. Ďalších 31 stretnutí vynechal pre zlomeninu chodidla. V play off pridal štyri góly a päť bodov v 19 dueloch, pričom Canadiens vypadli vo finále Východnej konferencie.

Montreal získal Dacha z Chicaga Blackhawks v júli 2022 výmenou za dve voľby v drafte. Počas štyroch sezón v drese Canadiens ho trápili zdravotné problémy a ani raz neodohral viac ako 58 zápasov v jednej sezóne.

Dvojmetrový center prichádza po vypršaní štvorročného kontraktu v celkovej hodnote 13,45 milióna dolárov s priemerným ročným platom 3,36 milióna. Chicago si ho vybralo z tretieho miesta draftu NHL 2019. V profilige odohral za Blackhawks a Canadiens spolu 306 zápasov, v ktorých zaznamenal 51 gólov a 136 bodov.
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