Montreal predĺžil kontrakt s Evansom do roku 2029

Montreal 4. marca (TASR) - Kanadský hokejový klub Montreal Canadiens predĺžil v utorok zmluvu s útočníkom Jakeom Evansom o štyri roky do konca sezóny 2028/2029. Nový kontrakt vstúpi do platnosti v nasledujúcom ročníku NHL a dvadsaťosemročný center počas jeho trvania zarobí 2,85 milióna dolárov ročne.



Evans odohral v prebiehajúcej sezóne 61 zápasov, v ktorých si pripísal 12 gólov a 16 asistencií. Montreal ho využíva aj v oslabeniach, v ktorých odohral v priemere 2:52 minúty na zápas, čo je druhé najvyššie číslo spomedzi útočníkov v celej súťaži. Viac má len Jordan Greenway z Buffala Sabres (2:57). Evans navyše dal pri presilovkách súpera aj tri góly.



Canadiens si ho vybrali v 7. kole z celkového 207. miesta draftu v roku 2014. V ich drese odvtedy odohral 329 zápasov, v ktorých nazbieral 120 bodov (39+81). V 13 dueloch play off získal tri body (1+2). V Montreale je jeho spoluhráčom aj slovenský krídelník Juraj Slafkovský.