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Montreal predĺžil zmluvu s brankárom Dobešom o tri roky

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Na snímke brankár Jakub Dobeš a útočník Juraj Slafkovský. Foto: TASR/AP

Kontrakt potrvá do konca ročníka 2029/2030 a 25-ročnému gólmanovi ročne vynesie 5,36 milióna dolárov.

Autor TASR
Montreal 2. júla (TASR) - Český hokejový brankár Jakub Dobeš podpísal novú trojročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Montreal Canadiens. Kontrakt potrvá do konca ročníka 2029/2030 a 25-ročnému gólmanovi ročne vynesie 5,36 milióna dolárov. Vo štvrtok o tom informovala oficiálna stránka profiligy.

Dobeš si v základnej časti uplynulej sezóny pripísal 43 štartov s priemerom 2,78 inkasovaného gólu na zápas a 90,1-percentnou úspešnosťou zákrokov. Medzi nováčikmi bol najlepší brankár v počte dosiahnutých víťazstiev (29).

Český brankár sa neskôr zaskvel v play off, v ktorej nastúpil na všetkých 19 duelov Canadiens pri ich postupe do finále Východnej konferencie. V nich dosiahol priemer 2,66 inkasovaného gólu a 90,8-percentnú úspešnosť zákrokov. Montreal si ho vybral v 5. kole draftu v roku 2020 zo 136. miesta. V tíme pôsobí aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
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