Montreal prehral doma s Buffalom 2:3, Slafkovský bez bodu

NHL - výsledky:



Montreal - Buffalo 2:3, Chicago - Philadelphia 1:3, Anaheim - Columbus 4:7, Arizona - Toronto 3:6, Edmonton - Boston 5:6 pp

New York 22. februára (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v zámorskej NHL tretí duel za sebou, keď na domácom ľade podľahli Buffalu 2:3. Slovenský útočník Juraj Slafkovský vyšiel po ôsmich stretnutiach bodovo naprázdno a nevylepšil tak svoj klubový rekord v počte zápasov s aspoň bodom v tínedžerskom veku. Auston Matthews sa ako prvý hráč v sezóne dostal na métu 50 gólov, jeho Toronto uspelo v Arizone 6:3.Montreal dvakrát viedol, no o triumfe hostí napokon rozhodol gól Alexa Tucha v oslabení na konci druhej tretiny, keď obranca Mike Matheson neudržal puk na modrej čiare. Výraznou mierou prispel k výhre Buffala brankár Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý zneškodnil 29 striel. Raz ho ohrozil aj Slafkovský, ktorý strávil na ľade 21:30 min a okrem mínusového bodu bol až trikrát vylúčený, čo sa mu stalo prvýkrát v profilige. Dvakrát pykal za držanie a raz za hákovanie, jeho prvé vylúčenie potrestal Jeff Skinner gólom na 2:2. Za Canadiens skórovali Arber Xhekaj a Jayden Struble, dve asistencie mal Joshua Roy. Kapitán domácich Nick Suzuki nebodoval po desiatich zápasoch.Slovenský útočník Adam Ružička opäť chýbal v zostave Arizony, ktorá doma nestačila na Toronto (3:6). Bola to už jedenásta prehra Coyotes v sérii. Po dva góly v drese Toronta zaznamenali Auston Matthews a William Nylander, tri asistencie mal Mitchell Marner. Matthews ako prvý hráč v tejto sezóne pokoril 50-gólovú hranicu, na konte má 51 presných zásahov. Päťdesiatgólovú métu dosiahol vo svojom 54. dueli sezóny, historicky najrýchlejšie spomedzi hráčov narodených v USA. Rýchlejšie to dokázal naposledy Mario Lemieux - v 50 dueloch v sezóne 1995/96. Rekord drží Wayne Gretzky, ktorý sa na 50-gólovú hranicu dostal už vo svojom 39. stretnutí za Edmonton v ročníku 1981/82.Obranca Charlie McAvoy rozhodol v predĺžení o víťazstve Bostonu na ľade Edmontonu 6:5. Oilers prehrávali v druhej tretine už 1:4, ale dokázali vydolovať aspoň bod, k čomu im pomohli aj dva góly Warrena Foegeleho. Boston po štyroch predchádzajúcich prehrách vyhral druhé stretnutie za sebou.Chicago prehralo desiaty z uplynulých 11 zápasov, doma podľahlo Philadelphii 1:3. Víťazný gól hostí zaznamenal Travis Konecny a bodoval tak už v siedmom zápase za sebou. Pre Flyers to bolo 30. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Columbus uspel na ľade Anaheimu 7:4, pod čo sa zhodne tromi bodmi (1+2) podpísali Johnny Gaudreau a Boone Jenner, obranca Zach Werenski zaznamenal dva presné zásahy.