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Montreal prehral doma s Minnesotou 1:2 po predĺžení
Canadiens zostali na 26 bodoch a patrí im na východe 3. priečka s mankom štyroch na vedúcu Carolinu.
Autor TASR,aktualizované
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New York 11. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v noci na stredu v NHL na vlastnom ľade s Minnesotou 1:2 po predĺžení. V súboji dvoch popredných tímov z rozdielnych konferencií sa na strane domácich predstavil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Duel rozhodol v čase 60:21 v presilovke Kirill Kaprizov.
Canadiens zostali na 26 bodoch a patrí im na východe 3. priečka s mankom štyroch na vedúcu Carolinu. Odohrali pritom o stretnutie menej. Minnesota má taktiež 30 bodov a ako vedúci tím Západnej konferencie sa delí o pozíciu lídra ligy s Hurricanes.
St. Louis Blues aj s útočníkom Daliborom Dvorským doma zvládli duel s Detroitom 3:2 a ukončili sériu troch prehier. Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel na ľade Ottawy 3:2 po predĺžení. V 62. minúte rozhodol Cole Hutson.
Canadiens zostali na 26 bodoch a patrí im na východe 3. priečka s mankom štyroch na vedúcu Carolinu. Odohrali pritom o stretnutie menej. Minnesota má taktiež 30 bodov a ako vedúci tím Západnej konferencie sa delí o pozíciu lídra ligy s Hurricanes.
St. Louis Blues aj s útočníkom Daliborom Dvorským doma zvládli duel s Detroitom 3:2 a ukončili sériu troch prehier. Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel na ľade Ottawy 3:2 po predĺžení. V 62. minúte rozhodol Cole Hutson.
NHL - výsledky:
Montreal - Minnesota 1:2 pp, Ottawa - Washington 2:3 pp, Toronto - Colorado 3:6, Winnipeg - New Jersey 4:2, Columbus - Florida
1:4, St. Louis - Detroit 3:2, Los Angeles - Nashville 0:3
Montreal - Minnesota 1:2 pp, Ottawa - Washington 2:3 pp, Toronto - Colorado 3:6, Winnipeg - New Jersey 4:2, Columbus - Florida
1:4, St. Louis - Detroit 3:2, Los Angeles - Nashville 0:3