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Montreal prehral na ľade NY Rangers, Slafkovský nebodoval
Slafkovský odohral presne 19:47 min. a do štatistík mu pribudol mínusový bod.
Autor TASR
New York 17. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali na ľade New Yorku Rangers 1:3 v nočnom zápase NHL. Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral v ich drese takmer dvadsať minút no nezapísal sa do kanadského bodovania. Pre Rangers to bolo šieste víťazstvo z predošlých siedmich duelov.
Slafkovský odohral presne 19:47 min. a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Prezentoval sa aj tromi strelami, hitom a dvakrát zblokoval strelu súpera. Do listiny strelcov sa nezapísal v 12. zápase po sebe. Po 21 dueloch má na konte 13 bodov (2+11). Canadiens sa druhýkrát v sezóne stalo, že nebodovali v dvoch zápasoch po sebe. Rangers ideálnym spôsobom oslávili 100. výročie od svojho prvého zápasu v NHL, keď 16. novembra 1926 zdolali Montreal Maroons 1:0. Dva góly strelil útočník Will Cuylle, na konečných 3:1 upravil Scott Morrow, pre ktorého to bol prvý presný zásah v drese Rangers. Dočkal sa ho v 37. zápase.
Hráči Vancouveru prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe. Po triumfe na ľade Vegas 6:3 si poradili aj s trápiacim sa Utahom, ktorý zdolali 3:2. Víťazný gól strelil v 56. minúte Brock Boeser v presilovke. Utah prehral šiesty zápas po sebe.
Slafkovský odohral presne 19:47 min. a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Prezentoval sa aj tromi strelami, hitom a dvakrát zblokoval strelu súpera. Do listiny strelcov sa nezapísal v 12. zápase po sebe. Po 21 dueloch má na konte 13 bodov (2+11). Canadiens sa druhýkrát v sezóne stalo, že nebodovali v dvoch zápasoch po sebe. Rangers ideálnym spôsobom oslávili 100. výročie od svojho prvého zápasu v NHL, keď 16. novembra 1926 zdolali Montreal Maroons 1:0. Dva góly strelil útočník Will Cuylle, na konečných 3:1 upravil Scott Morrow, pre ktorého to bol prvý presný zásah v drese Rangers. Dočkal sa ho v 37. zápase.
Hráči Vancouveru prvýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe. Po triumfe na ľade Vegas 6:3 si poradili aj s trápiacim sa Utahom, ktorý zdolali 3:2. Víťazný gól strelil v 56. minúte Brock Boeser v presilovke. Utah prehral šiesty zápas po sebe.
NHL - výsledky
New York Rangers - Montreal 3:1, Utah - Vancouver 2:3.
New York Rangers - Montreal 3:1, Utah - Vancouver 2:3.