Montreal prehral s Buffalom 2:4, Slafkovský nebodoval

Oliver Kapanen (91) z Montreal Canadiens bojuje s Owenom Powerom (25) a Peytonom Krebsom (19) z Buffalo Sabres pred brankárom Sabres Ukko-Pekka Luukkonenom (druhý zľava) počas hokejového zápasu NHL v Montreale vo štvrtok 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

Slafkovský odohral 18:50 min, raz vystrelil na bránku, zaznamenal jeden bodyček a jeden mínusový bod.

Autor TASR
New York 23. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v noci na piatok v NHL doma s Buffalom 2:4. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal.

Slafkovský odohral 18:50 min, raz vystrelil na bránku, zaznamenal jeden bodyček a jeden mínusový bod. Montreal má vo Východnej konferencii štvrtú najlepšiu bilanciu s mankom štyroch bodov na vedúcu Carolinu.



NHL - výsledky:

Boston - Vegas 4:3, Carolina - Chicago 3:4 pp a sn, Columbus - Dallas 1:0, Montreal - Buffalo 2:4, Nashville - Ottawa 5:3, Winnipeg - Florida 1:2 pp a sn, Edmonton - Pittsburgh 2:6, Minnesota - Detroit 4:3 pp
