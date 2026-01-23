< sekcia Šport
Montreal prehral s Buffalom 2:4, Slafkovský nebodoval
Slafkovský odohral 18:50 min, raz vystrelil na bránku, zaznamenal jeden bodyček a jeden mínusový bod.
Autor TASR,aktualizované
New York 23. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v noci na piatok v NHL doma s Buffalom 2:4. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal.
Slafkovský odohral 18:50 min, raz vystrelil na bránku, zaznamenal jeden bodyček a jeden mínusový bod. Montreal má vo Východnej konferencii štvrtú najlepšiu bilanciu s mankom štyroch bodov na vedúcu Carolinu.
NHL - výsledky:
Boston - Vegas 4:3, Carolina - Chicago 3:4 pp a sn, Columbus - Dallas 1:0, Montreal - Buffalo 2:4, Nashville - Ottawa 5:3, Winnipeg - Florida 1:2 pp a sn, Edmonton - Pittsburgh 2:6, Minnesota - Detroit 4:3 pp
