Montreal prehral s Torontom 2:3, Slafkovský dvakrát asistoval

NHL - výsledky:



Buffalo - Edmonton 3:2, Columbus - Nashville 1:2,

New Jersey - Carolina 2:4, Boston - Pittsburgh 5:1,

Florida - Calgary 5:1,

Montreal - Toronto 2:3 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+2/,

San Jose - Ottawa 2:1,

Tampa Bay - Philadelphia 7:0,

Washington - Chicago 4:1,

New York Rangers - St. Louis 4:0,

Vancouver - Winnipeg 5:0,

Vegas - Detroit 5:3,

Los Angeles - Dallas 1:2 po II. tretine



New York 10. marca (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali doma v noci na nedeľu v derby s Torontom 2:3. Slovenský útočník Juraj Slafkovský si pripísal dve asistencie.Slafkovský odohral v prvom útoku Canadiens 21:23 min a zaznamenal aj tri strely na bránu a päť "." V štatistike plus-mínus mal na konte plus jeden bod a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Montrealu patrí 14. priečka vo Východnej konferencii, Toronto je piate.Tampa Bay si poradila s Philadelphiou 7:0, v druhej obrane Lightning nastúpil Erik Černák. Šimon Nemec sa predstavil v tretej obrane New Jersey, Devils však doma nestačili na Carolinu 2:4. Obaja Slováci sa do kanadského bodovania nezapísali.