Montreal prehral s Utahom 2:3 po predĺžení, Boston podľahol Vancouveru

NHL - sumáre



Montreal - Utah 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 29. Struble (Caufield, Savard), 41. Newhook (Dvorak, Xhekaj) – 27. Guenther (Keller, Schmaltz), 45. McBain (Cooley, Guenther), 65. Sergačov (Schmaltz, Hayton). Brankári: Montembeault - Vejmelka, strely na bránku: 13:29.



Boston - Vancouver 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 26. DeBrusk (Garland, Hughes), 60. Garland (Suter). Brankári: Swayman - Lankinen, strely na bránku: 32:15.







Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montrreal) 11:29 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/





Toronto 27. novembra (TASR) - Hokejisti Utahu zvíťazili v v noci na stredu v zámorskej NHL nad ľade Montrealu 3:2 po predlžení. Rozhodol o tom 27 sekúnd pred koncom extračasu Michail Sergačov. Slovenský útočník Juraj Slafkovský v drese domácich nebodoval a na bránku nevyslal ani jednu strelu.Dvadsaťročný útočník neohrozil brankára súpera v druhom zápase po sebe a nebodoval už v piatich dueloch v sérii. Na ľade strávil 11:29 minút, najmenej z hráčov Canadiens. Zaznamenal mínusový bod a zápas od 52. minúty sledoval už len zo striedačky.Dylan Guenther si v drese hostí pripísal gól a asistenciu, dvoma prihrávkami sa blysol Nick Schmaltz. Sergačov sa presadil po úniku Schmaltza, puk poslal do bránky z tesnej blízkosti." uviedol ruský obranca pre nhl.com.Boston doma nestačil na Vancouver. V drese Canucks sa gólovo presadili Jake DeBrusk a skóre uzavrel gólom do prázdnej brány Conor Garland. Brankár Kevin Lankinen zneškodnil všetkých 33 striel domácich a pripísal si druhý shutout v sezóne a piaty v kariére. "povedal tréner Canucks Rick Tocchet.Pre Debruska to bol prvý zápas proti bývalému klubu, predtým odohral v drese Bruins 7 sezón.," uviedol 28-ročný Kanaďan.