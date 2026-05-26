Montreal prehral tretí duel s Carolinou 2:3 po predĺžení
Štvrtý zápas série je na programe opäť v Montreale v noci na štvrtok o 2.00 SELČ.
Autor TASR,aktualizované
Montreal 26. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes vyhrali v treťom zápase finále Východnej konferencie NHL na ľade Montrealu Canadiens 3:2 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 2:1. Rozhodujúci gól zaznamenal v 75. minúte Andrej Svečnikov. Slovenský útočník Juraj Slafkovský v drese domácich nebodoval.
Hurricanes majú v tohtoročnej vyraďovačke v predĺženiach bilanciu 5:0 a stali sa štvrtým tímom v histórii NHL, ktorý v play off ovládol minimálne prvých päť predĺžení vo svojich zápasoch. „Myslím si, že je to jednoducho mentalitou tímu. Máme radi tesné zápasy, radi si držíme kontrolu a súperom nedávame veľa šancí. Myslím, že práve preto sme vyhrali aj v predĺžení,“ povedal podľa webu NHL autor víťazného gólu Svečnikov.
Montreal dvakrát dokázal zmazať jednogólové manko, ale napokon prvýkrát v play off v prebiehajúcej sezóne prehral dva zápasy za sebou. Carolina opäť jednoznačne dominovala v počte striel (38:13) a v extra čase sa dočkala odmeny, keď sa presadil ruský útočník Svečnikov. Oporou domácich bol znova český brankár Jakub Dobeš a okrem 35 úspešných zákrokov si pripísal i asistenciu pri góle svojho tímu na 2:2. Slafkovský strávil na ľade 21:35 min s dvoma strelami, dvoma blokmi, jedným hitom a mínusovým bodom. Na ľade bol aj pri víťaznom góle hostí.
„Úprimne, myslím si, že sme si vytvorili viac príležitostí a odohrali sme dobrý zápas. Rozhodli sme až v predĺžení, ale to je jediné, na čom záleží. Hráme, aby sme tieto zápasy vyhrávali, a toto bolo veľké víťazstvo,“ vyhlásil fínsky center Caroliny Sebastian Aho. „Máme skvelú partiu. Máme kvalitných hráčov a tvrdo bojujú jeden za druhého, čo je podľa mňa vidieť,“ doplnil tréner Caroliny Rod Brind'Amour.
Canadiens vystrelili na bránku iba 13-krát. „Určite vieme predviesť vyšší level, ale oni majú veľmi dobrý tím a stretli sa dve kvalitné mužstvá,“ povedal Lane Hutson, ktorý strelil druhý gól domácich. V 17 zápasoch má na konte 15 kanadských bodov (3+12) a stal sa štvrtým obrancom v histórii Canadiens, ktorý zaznamenal aspoň 15 bodov v jednom play off.
Štvrtý zápas série je na programe opäť v Montreale v noci na štvrtok o 2.00 SELČ. „Proti takému tímu musí fungovať úplne všetko. Nemôžete sa spoliehať len na presilovky. Musíte dobre brániť, keď je to potrebné, a myslím si, že najmä v prvej tretine sme to nerobili dostatočne dobre. V tejto fáze sezóny musíte mať všetko poskladané dokopy. Patrí k tomu aj realizácia šancí a dôraz. Nie je to len o jednej veci. Musíme to všetko spojiť. Viem, že to dokážeme. Nečakali sme, že to bude jednoduché, a sme s tým v poriadku,“ zhodnotil tréner Montrealu Martin St. Louis.
finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
tretí zápas:
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 2:3 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 16. Matheson (Demidov, Evans), 25. Hutson (Caufield, Dobeš) - Gostisbehere (Jankowski, Robinson), 17. Hall (Miller, Blake), 75. Svečnikov (Jarvis). Brankári: Dobeš - Andersen, strely na bránku: 13:38.
/stav série: 1:2/
Slovák v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 21:35 0 0 0 -1 2 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
