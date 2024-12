Montreal prehral v Bostone 3:6, Slafkovský s tromi mínuskami

NHL - sumáre



Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 4:5 pp (1:0, 1:3, 2:1 - 0:1)



Góly: 14. Berggren (Gustafsson, Kasper), 27. DeBrincat (Larkin, Raymond), 43. Rasmussen (Raymond, Larkin), 45. Tarasenko (Berggren, Kasper) - 21. DeBrusk (Pettersson, Hughes), 22. DeBrusk (Hughes), 38. Suter (Joshua), 57. Brännström (Pettersson, DeBrusk), 64. DeBrusk (Pettersson, Hughes). Brankári: Talbot (37. Husso) - Lankinen, strely na bránku: 31:32.







Boston Bruins - Montreal Canadiens 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)



Góly: 12. McAvoy (Oesterle, Frederic), 13. Pastrňák (Zacha, Geekie), 13. Coyle (Kastelic), 21. McAvoy, 21. Coyle (Koepke), 58. Koepke (Beecher, Kastelic) - 26. Caufield (Xhekaj, Suzuki), 43. Heineman (Evans, Hutson), 47. Caufield (Suzuki). Brankári: Swayman - Primeau, strely na bránku: 30:29







Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)



Góly: 3. Bedard (Donato, Vlasic), 23. Smith (Hall, Martinez), 49. Foligno (Teräväinen, Bedard) - 5. Provorov (Monahan, Severson), 12. Johnson (Severson, Sillinger), 25. Monahan (Kuraly, Werenski), 44. Fabbro (Werenski, Sillinger), 51. Marčenko, 59. Voronkov (Severson). Brankári: Mrázek - Merzlikinš, strely na bránku: 31:36







Dallas Stars - Winnipeg Jets 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 18. Johnston (Harley, Robertson), 53. Marchment (Harley, Oettinger), 50. Hintz (Lindell) - 4. Lowry (Fleury, Pionk). Brankári: Oettinger - Hellebuyck, strely na bránku: 31:27







Anaheim Ducks - Ottawa Senators 4:3 pp a sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Vatrano (Strome, Terry), 20. LaCombe (Terry, Vatrano), 45. Vatrano (Terry, Strome) - 18. Tkachuk (Stützle, Batherson), 21. Tkachuk (Chabot, Jensen), 46. Cousins (Amadio). Brankári: Dostál - Ullmark, strely na bránku: 34:31







Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:04 0 0 0 -3 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 2. decembra (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili nad Montrealom 6:3 v nočnom zápase NHL. Slovenský útočník hostí Juraj Slafkovský sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudli tri mínusové body a dve strely. Bruins týmto zápasom oslávili 100 rokov od svojho prvého duelu v profilige.Slafkovský nastúpil na krídle druhej formácie s centrom Christianom Dvorakom a Brandenom Gallagherom. Na ľade strávil celkovo 16:04 minút a prezentoval sa aj 100-percentnou úspešnosťou na vhadzovaniach. Nebodoval prvýkrát po dvoch zápasoch a na konte má 2 góly a 12 asistencií. Canadiens prehrali druhýkrát za sebou a štvrtýkrát z uplynulých piatich zápasov. Naďalej sú na poslednom 16. mieste vo Východnej konferencii. Duel sa niesol v duchu osláv výročia klubu Boston Bruins, ktorý odohral svoj prvý zápas v NHL presne pred 100 rokmi. Domáci vykročili za presvedčivým triumfom úspešným úsekom medzi 12. a 13. minútou, keď strelili tri góly v priebehu 70-tich sekúnd.Hráči Vancouveru zvíťazili na ľade Detroitu 5:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 64. minúte Jake DeBrusk, ktorý ním skompletizoval svoj druhý hetrik v profiligovej kariére a prvý v drese Canucks. V zápase si pripísal celkovo štyri kanadské body (3+1). Po tri body za asistencie získali jeho spoluhráči Elias Pettersson a Quinn Hughes. Vancouver zvíťazil v treťom zápase z uplynulých štyroch. Detroit prehral druhýkrát za sebou.Hokejisti Winnipegu prvýkrát v sezóne prehrali v treťom zápase za sebou. Na ľade Dallasu podľahli 1:3 a neuspeli už vo štvrtom zápase z uplynulých piatich. Naďalej sú v popredí Západnej konferencie, keď za jej lídrom Minnesotou zaostávajú o skóre. Dallas zvíťazil v druhom zápase v rade a potvrdil pozíciu najlepšieho tímu Západnej konferencie na domácom ľade. Získal na ňom už 20 bodov, no odohral o dva zápasy viac než druhý v poradí Winnipeg (18).Na poslednom 16. mieste Západnej konferencie sú hráči Chicaga, ktorí doma podľahli Columbusu 3:6. Prehrali šiesty zápas z uplynulých ôsmich, "modrokabátnici" naopak triumfoval v piatom zápase z predošlých šiestich. Tri body za asistencie nazbieral obranca hostí Damon Severson.Na predposlednom 15. mieste Východnej konferencie o tri body pred Montrealom sú hráči Ottawy. Na ľade Anaheimu trikrát stiahli tesný náskok domácich, no napokon prehrali 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil útočník Troy Terry, ktorý mal v stretnutí tri kanadské body za asistencie.